韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》昨晚播出第11集，雖然新一集中宋仲基終於得知澤演就是幕後黑手，不過未能刺激收視，收視更急跌至9.311%，香港劇迷可於Netflix追看新劇。

澤演身份曝光

昨晚一集講到全汝彬因擔心宋仲基的安危而趕到隧道，更抱着對方，當時澤演亦跟全汝彬趕到現場，當宋仲基打電話給幕後黑手時，澤演就拿出另一個沒有響的手機，避過危機。

而澤演為了防止宋仲基查出他的身份，本打算利用宋仲基是黑手黨的事實而拘留他，幸得真正身份是安全情報局人員的林徹洙所救，宋仲基被釋放後，林徹洙亦正式加入幫手對抗巴別集團，輕易查出情報員的身份，同時在情報員口中得知澤演的真實身份。劇集結尾時，宋仲基用槍指向澤演，澤演就瘋狂地笑，然後在黑暗中響起了槍聲，令人好奇劇集的發展。

全汝彬借醉索抱

另外，劇中宋仲基和全汝彬飲酒時，全汝彬主動要求抱宋仲基10秒，二人氣氛曖昧，未知之後二人會否有新進展。

而於率先公開的預告中，見到郭東延似乎打算跟宋仲基合作，一起對抗澤演。

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