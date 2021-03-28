大陸最近解禁關於新疆話題，從以往零星討論到近日不斷上微博熱門，全部都要歸因新疆棉。正所謂「執輸行頭慘過敗家」，港台中明星們先後宣佈，與拒絕使用新疆棉製品的國際服裝品牌解約，藝人越遲解約就越受大陸網民質疑是否不愛國，結果adidas、Nike、Tommy Hilfiger等一日內失去所有中國明星。

不過，有人發現大陸網上購物平台仍有賣Nike新鞋，而且訂單數量不少，被嘲笑口裏說不，身體卻很誠實。相反香港人就百無禁忌，林海峰今日在facebook上載新相，坐在灣仔碼頭散步睇風景，但網民將焦點放在林海峰的Nike鞋上面，讚林海峰勇敢，大方晒鞋，「對Nike好正喎，好多藝人都無得著」、「識玩一定係咁玩」、「唔係每個偶像都會令人失望嘅」、「今時今日做藝人仲可以有著波鞋嘅自由，真係好難得」，甚至有人要求林海峰接手做Nike代言人。

勇氣不是人人有，平時愛扮靚、有「分享症」的陳奕迅老婆徐濠縈，在上兩星期新疆棉出事前，仍然有「分享」她的Nike新衫及Nike帽，不過昨日做GYM的新IG story，已經換了一套全黑運動裝，難得地將大牌子收起，獲網民「建議」轉用中國貨李寧牌。

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