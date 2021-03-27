ViuTV人氣偶像、21歲的姜濤及所屬男團MIRROR近日氣勢如虹，無綫上周三開記招，找來鄧智堅扮姜濤，同場藝員林盛斌（Bob）、麥美恩對他喊打，馮盈盈更大叫「打到你變薑茸」，令姜糖鬧爆無綫「老土、肉酸」，又寸高層曾志偉「冇料」及「呃飯食」，並到相關藝員社交平台洗版狂轟，昨日Bob、鄧智堅及馮盈盈相繼跪低致歉，不過大方的姜濤指不介意，反而代激動fans向前輩們道歉。

組合MIRROR將於5月在九展舉行「One & All Live 2021」演唱會，門票大前日開賣被秒殺，黃牛更炒至8,000元兩張，昨日ViuTV安排MIRROR的12位成員在九展再開記者會，宣佈加開9及10日兩場。MIRROR氣勢如虹，無綫「吃不到的葡萄是酸的」，上周三無綫開記者會公佈新綜藝節目，其中一環節安排藝人鄧智堅頂着頭金髮出現，自稱「薑茸」，被司儀介紹為「假歌手」，明顯醜化MIRROR成員姜濤。鄧智堅在鏡頭前裝模作樣，邊跳邊唱出姜濤的飲歌《蒙著嘴說愛你》及「姜B餐」急口令，更做出姜濤的招牌「畀心」手勢，麥美恩見狀即追打「薑茸」並大嗌：「收聲啦！」馮盈盈更說︰「你夠膽嚟踩場，打到你變薑茸！」Bob就助興嗌「𡁻佢！」新任副總經理的曾志偉在台下睇到拍爛手掌。

馮盈盈、麥美恩、Bob及鄧智堅等的Ig昨日被網民及「姜糖」狂轟，直指「對你好失望」、「踩人哋護主？禽畜行為。」事件在討論區亦引起洗版式討論，網民怒插無綫翻炒數十年前《歡樂今宵》盧海鵬扮羅文等的舊橋，相當老土，又嘲無綫：「真係好肉酸，成班人笑一個𡃁仔。」志偉亦被寸「冇料到」，還有網民直言：「以為志偉救到個台嗰班人先最可怕。」

馮盈盈捱轟扮歌迷

在網民及姜糖怒轟下，Bob昨日在Ig耍冧：「我應該向佢哋承認錯誤，誠心道歉。」更指已聯絡了ViuTV朋友將道歉訊息轉達給姜濤。馮盈盈昨則在Ig自稱是粉絲，貼出與姜濤在2018年的合照，及前年與麥明詩及江嘉敏睇吳業坤演唱會時，MIRROR做嘉賓的片段，她留言說：「嗰啲甚麼姜蓉（薑茸）？就算幾盞鬼，都接受唔到囉，今晚我實打多兩碗姜蓉（薑茸）撈飯食。」不過網民不受落，留言寸她「肉酸」、「好假」，馮盈盈更被發現在Ig沒有追蹤姜濤，似是假粉絲。「薑茸」鄧智堅昨午也在Ig撰文表示會檢討︰「模仿了一個完全反差造型，需要檢討。」網民依然怒插，還嘲他：「最紅今次，其實你要唔要面啊？」

昨日在MIRROR加場記招上，受害人姜濤顯得相當大方，並想大事化小：「我覺得藝人都係想令大家開心，希望大家輕鬆去睇每件事。」在旁的楊樂文（Lokman）更爆姜濤很喜歡模仿別人，尤其四大天王。提到Bob因此事道歉，姜濤即嚇得口窒窒：「唔使、唔使……我我我……唔使嘅，我都好開心，大家認識你先做呢個行為。有部份fans較激動，我代佢哋講返聲對唔住。」

「人怕出名姜濤怕肥」

MIRROR其他成員起哄指沒人扮他們，Lokman笑說：「只係扮一個，𠵱家唔係佢唔開心，係我哋11個唔開心。叻仔就有人扮㗎啦！人怕出名，姜濤怕肥呀！」經理人「花姐」黃慧君則表示：「藝人用諷刺、搞笑係平常事，fans太愛錫佢，覺得係中傷，唔使咁緊張。Bob唔使道歉，佢一向都好愛錫後輩，第時見到都要同佢講唔好意思。」更指開心ViuTV與TVB有互動，希望MIRROR將來有機會參與《勁歌》頒獎禮，又謂會致電「老爺」曾志偉。

另外，無綫近日屢次更改節目撼ViuTV，昨日連MIRROR中午1時開記者會也要打對台，無綫在昨日同一時間舉行節目《聲夢傳奇》的拜神儀式，有份出席的李克勤被問到知否活動撞正對台，他表示︰「唔知，開工只係睇安排同緣份。」