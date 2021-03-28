人稱智叔的廖啟智，1979年無綫第8期藝員訓練班畢業後投身演藝工作，跟太太陳敏兒、梁潔華、艾威、湯鎮業等是同班同學，畢業後獲安排參與周潤發主演重頭劇《上海灘》演出，飾演丁力助手「祥貴」而受注目，擅演小人物角色，作品包括《十兄弟》、《生死訟》、《尋秦記》等等，而除拍劇外，智叔也有參與《歡樂今宵》演出，以及主持《城市追擊》等綜藝節目，是無綫綜藝節目台柱之一。

智叔其後幾度進出無綫，曾過檔亞視，也曾於2012年加盟王維基的HKTV旗下，拍攝《警界線》、《選戰》兩劇，至近年智叔為ViuTV拍攝《詭探前傳》、《已讀不回》和《教束》， 入行41年，見證住香港電視興衰。

電影方面，智叔更獲選無數，最先於1993年憑《籠民》獲得第12屆香港電影金像獎最佳男配角，演技備受肯定，2009年再下一城，憑《証人》獲第28屆香港電影金像獎最佳男配角，還有《十年》、《點五步》，都是智叔電影代表作。

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