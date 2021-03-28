Kenzo 和Raf Simons 分別上演秋冬2021系列，兩位設計師以系列帶出自己之前的人生經歷，以及對未來的看法，他們以期盼講未來，也對有對現狀作出曲線的控訴。

Kenzo

武肺無情，帶走了Kenzo的創辦人高田賢三，品牌現任創意總監Felipe Oliveira Baptista直言當時消息來得太突然而大受打擊，導致有一段時間不能回到工作的心情，經過一番沉澱，他希望將悲痛化成力量，以整個秋冬2021系列獻給尊敬的高田先生。Felipe Oliveira Baptista明白悲傷改變不了事實，然後嘗試將自己代入高田賢三的視角和對事物的看法，以色彩、活力帶領品牌重新出發。

能夠走出觸陰霾是這個時勢必需學習的一種生存技能，設計師從品牌的歷史中領略快樂，並以此為基礎，隊團從Kenzo和設計師的檔案裏挑選了幾件舊服飾，經重新審視，再將它們拆開、拼貼，從中加加減減，再加以聯想，一系列充滿繽紛的色彩，賦予新輪廓、新功能的服裝誕生。由模特兒穿上風褸質料的連身衣，毛毯披肩，在發佈短片當中狂舞，以充滿動感的姿態展示豁然開朗的一面。在橙、綠、桃紅、螢光藍、花卉、樹林、條子、陶瓷和鎖鏈的印花中，感受到色彩的力量，也將高田本人熱愛大自然，主張快樂、自由、多元的精神展現。系列中大量針織、絨、fleece，偏oversized 剪裁的puff大褸、裙子、caftan等，穿在團團轉的模特兒身上，這種重獲新生的畫面，成為現狀的一種解藥。Baptista寄望這個系列能令人重拾動力，拿走負面，騰出空間放入「期盼」，為大家帶來生存的動力。

Raf Simons

講未來的，就是切實的關於一切「盼望」，生活動力往往就是來自於此。Raf Simons 秋冬2021系列，看到現在，亦看到未來。背景音樂採用了德國經典電子組合Kraftwerk 的 《Radioactivity》、《Antenne》、《Metropolis》，這是「未來感」的來源。表演場地為比利時一間舊的煤礦工廠，模特兒從五角隊道走出來，系列依舊有着Raf的傳統：techno 音樂、工業風格、末日奇想、還有印有字樣的polo neck ，Oversized 仍在，但就沒有破洞的oversized毛衣，沒有了龐克的元素，Raf Simons是否停止顛覆自己而帶來創新？

Raf Simons早在開騷前已在IG 釋出了六個關鍵詞：ataraxia（古希臘語，指內心的寧靜）、equanimity（鎮靜）、allegiance（忠誠）、synchronicity（同步性）、dichotomy（二分法）、devotion（奉獻），啟發思考的6個大字，這種表現形式，引發新的觀點，也許比punk 更顛覆，Raf 認為世界過於貪婪，一味追求創作上的新意，然而更重要的問題是——究竟甚麼是新？甚麼是舊？他覺得沒必要再去想，乾脆造自己喜歡的東西就是了，這個系列，一切歸於平靜和自我， oversized剪裁的毛衣、Fleece上衣、間棉外套、恤衫、超長袖冷衫，配搭polo neck、長闊褲，沒有男女裝之分，用色豐富，粉紅、黃、藍、紅、黑、白、啡、mint，間中出現波點和格仔，配飾方面有手套、心形、S和R字樣的耳環、最有趣的是肘子上束起袖子的骷髗抓手，總括而言，沒有甚麼是「全新」的，他就是不想利用「全新」來餵飽大眾無窮無盡的貪婪和慾望，而將自己的所有的經典remaster，正如他一直鍾愛的音樂， 經常也是以remaster 的形式來推陣出新，而於系列也許是曲線反映人類世界的貪、嗔、痴的的現狀 ，以暗示的方式帶來反思。

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