韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）於今日播出最新一集，今集邀得男團2PM成員佑榮及女歌手Jessi任嘉賓，成員HaHa、李光洙、池錫辰及全昭旻變成娛樂公司老闆，為搶歌手加盟自己的公司而進行任務。

嬲爆嗌提告

節目組昨日公開了預告相供觀眾先睹為快，只見「國民MC」劉在錫以另一身份、Trot歌手「溜三絲」的造型示人，同場還有李光洙及梁世燦，未知兩人是否為了想讓劉在錫成為旗下藝人。李光洙及梁世燦戴着假髮及帽，以搞怪造型出鏡，兩人又大晒歌喉改編「溜三絲」的歌曲，但歌詞卻是「外貌包尾劉在錫」、「身體缺陷」等嘲笑劉在錫外表的內容，令劉在錫大感無奈及憤怒，更揚言要告李光洙及梁世燦，引起爆笑。

此外，《RM》的39歲成員宋智孝日前在IG公開了近況，她上載自己嘟嘴賣萌的大頭自拍照，完全不介意眼紋曝光於人前，獲fans讚可愛又靚女。

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