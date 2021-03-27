品牌H&M近日被內地翻舊賬，指為反強迫勞動而宣佈拒絕使用新疆棉花而遭內地點名，引起不少藝人如陳奕迅、楊穎（Angelababy）等紛紛跟外國品牌如adidas、Nike等割席表忠。

稱清唔晒社交網內舊相

在微博轉發支持新疆棉花的周柏豪，昨日到港台出席活動，身上完全不見「敏感品牌」。他受訪時表示未知現時合作的所有品牌是否牽涉其中，又指與不少有關品牌已多年沒有合作，問到會否再穿相關品牌，他說：「唔回應。」對於有網民建議藝人把產品燒毀以示忠誠，他說：「如果假設要做到咁，我選擇捐咗佢，或者賣咗然後捐錢出去幫助社會。」有網民發現周柏豪前年為Puma擔任代言人，Ig內有不少他穿上該品牌服裝做運動的相片，且他仍有追蹤adidas、Nike等品牌的Ig，周柏豪說：「有啲唔鍾意我嘅人都follow我啦！裏面太多嘢，我未清晒。」他表示以後盡量不用某些品牌，而自家創立的品牌更會小心選擇材料。

台灣天后蔡依林（Jolin）也遭內地網民點名，要她終結代言Puma。Jolin今日開賣五場台北小巨蛋「UGLY BEAUTY」演唱會，六天前的海報中Puma原本是其中一名贊助單位，惟昨日下午官方fb已將Puma換成Johnnie Walker，Puma台灣方面表示是因年度活動預算無法臨時調整，所以才忍痛婉拒贊助。

陳偉霆81萬波鞋被勸燒

另外，陳冠希（Edison）自家品牌CLOT近日與Nike合作推出聯乘波鞋，不少內地網民到Edison的個人Ig留言質疑：「是不是中國人？還不趕緊抵制Nike？」雖然Edison沒作回應，但在CLOT的官方微博中，已刪走所有網民對於新波鞋批評的留言。至於日前已終止與Tommy Hilfiger合作的陳偉霆，就被網民翻炒他曾於去年底在內地節目中，晒出價值逾81萬元的Nike限量版波鞋，網民更留言要求他燒毀該波鞋表忠。

蘇玉華早前擔任港台節目《鏗鏘說》新一季主持，但有指新任廣播處長李百全覺得她「太黃」要求換走。蘇玉華前日回覆稱一早只答應了主持兩集，訪問嘉賓分別是杜琪峯及曹星如。前晚曹星如一集播出，蘇玉華巧合地穿上黃色adidas風褸。