近日因為新疆棉事件引發輿論，多名藝人跟「被點名」品牌割席表忠，包括陳奕迅、陳偉霆、周柏豪、彭于晏、楊穎（Angelababy）等人，而聲稱自己是「護旗手」的韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），大前日就於微博發聲明，宣佈跟Adidas解約，不過目前其IG仍可看到他為品牌拍攝的限時動態及照片。

代言照低調下架

由於近期中韓關係緊張，當Jackson割席表忠的同時，亦似乎影響到他於韓國的演藝活動。本身Jackson剛擔任韓國免稅店的代言人，上周一免稅店方面才公開Jackson的代言照，不過自爆出新疆棉事件，免稅店方面疑似已將他的代言照下架，目前官網只得前任代言人車銀優的照片。不過，免稅店的官方微博仍有Jackson的影片。

被問到Jackson支持「血棉花」是否影響到他與免稅店的合作，免稅店方面前日曾低調回應：「我們也是剛了解事情，公司方面還沒法整理出任何立場。」

韓媒翻摷過去言論

而韓國方面近日「仇中」的意識日漸增高，新劇《朝鮮驅魔師》因首播時出現中式道具及中式食物，遭網民批評歪曲歷史，廣告商紛紛割席，最終更要宣佈腰斬劇集。 如今又爆出新疆棉風波，對於有藝人支持「血棉花」，有海外fans表示感到心寒，韓媒更翻摷Jackson過去的言論，指香港出身的他，自我介紹時一直稱「我是中國人」，令Jackson於韓國的形象受到影響。

MV現「港式」場景

而「護旗手」Jackson近日就推出新歌《LMLY》，表示是致敬香港的經典，又指MV內重現經典的港式場景。

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