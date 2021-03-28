台灣天團五月天在台南舉行一連五場「好好好想見到你」演唱會，昨晚第三場有劉若英擔任表演嘉賓，阿信卻先故弄玄虛：「不要說沒吃到台南在地美食，來聽台南在地歌聲。」隨之他邀請瑪莎再度站上升降台，但升上來的卻是一身白衣的劉若英，演唱《所有相愛的人啊》等歌，還首唱新歌《各自安好》，並將經典作《後來》改成對唱版。

闊別大型舞台多時的劉若英唱完還未過夠癮，即興清唱自己的歌曲《成全》，最後一句給台下的觀眾唱，她自嘲：「背不起來（歌詞）啊！趕快回去聽林宥嘉版本。」阿信笑說：「如果妳再不唱，他們會以為這是林宥嘉的歌。」她說這幾年因為種種原因，幾乎沒和五月天碰面的機會，今次其實是來陪老朋友，也太想念演唱會了，前往台南的時候還有點遺憾，因為老公和兒子有事無法相伴，但當到了現場綵排，看了器材與佈置，就想起熱愛演唱會的原因。而出身台南的瑪莎，帶她看當地風土人情吃小食，她笑說：「最近為工作節食，但這兩天全吃回來了。」

阿信笑問劉若英：「妳是都在打混嗎？這6年只生了一個小孩，只開過2次巡迴演唱會，只開一次線上演唱會，為甚麼不快點出專輯？」她即反向五月天邀歌：「是啦！因為五月天交歌速度可快一點。」 劉若英覺得自己作為嘉賓，重點在和五月天聚首一同唱歌，本來建議只唱2首歌，全場聽不夠，encore大嗌歌曲《後來》，她笑說：「我除了《後來》出很多唱片，你們要聽哪一首？」最後還是滿足樂迷的要求，特別新編了男女對唱版的《後來》，反應熱烈。

五月天相隔16年再度到台南開唱，阿信感性表示：「今天是3月27日，五月天生日的前2天，更令人感動的是，往前看往左看，有成千上萬顆星星，每顆星星代表一個最特別的故事，謝謝你們在今天來到這裏陪伴我們。」五月天入行超過20年，阿信隨口問台下有沒有年紀小於20歲的歌迷，看到不少人舉手，他笑說：「不要覺得戴口罩可以遮掉一半的年紀就亂舉手。」而他們特別為台南歌迷演唱《好不好》、《為什麼》等過去較少在演唱會演出的歌曲。

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