類型：劇情

國家：美國

劇情簡介：高校之內，存在多元性別與性取向的學生，雖然背景各有不同，但同樣都對性愛感到迷罔，除了面對同學間的壓力，還有應付保守的父母，就算想出櫃都絕非易事。

自從《漢娜的遺言》爆紅，青春劇熱潮也正式回歸。但對比起當年《The O.C.》、《花邊教主》式的離地炫富，現在的青春劇都已轉為講困惑與迷罔。筆者早前曾介紹過《毒癮女孩》，青春劇界中都可算是神劇了，可能HBO因此食過返尋味，新劇《率「性」新勢代》又嘗試重覆公式。

劇集的開頭是搶眼的，以女主角Naomi在商場失聲喊叫作起始，到往後每集開頭，都會延續這個故事，觀眾才發現原來是其好朋友躲在公廁內生仔。這段故事看似與主線劇情無關，但原來慢慢主線就會介紹到生仔事件的人物，這種設計頗有心思，雖然，都早已在《破案神探》中見過。而《率「性」新勢代》的第一集亦花盡力去取悅觀眾，從多個人物角度重看同一個派對：Chester只知有個叫Nathan的人想認識他，派對上卻碰上剛哭完的Nathan。換作Nathan的角度，他一直都對Chester有興趣，只是碰上Chester之前，竟與妹妹Naomi之男朋友偷食偷出禍，被對方「隊」到落眼而留淚，就碰上了Chester。導演以這種有趣的剪接與拍攝手法，彌補了劇情的單薄，不過，最大的問題是未有持之以恆。在後面的幾集，劇集竟然立即打回原型，以普通序事方式交代劇情，結果立即原形畢露，故事的缺點通通都放大，令人越睇越失望。

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