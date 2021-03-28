「千祈唔好慣，就係因為我哋乜嘢都慣晒，先搞到你哋咁。」智叔廖啟智匆匆走過67年，留下精采作品無數，戲中人金句深入民心，演技絲絲入扣，其中令港人感受最深，也許是《十年．本地蛋》這一句。電影2015年上映，說的是十年後的香港，批鬥已成常態，小學生變成紅衞兵，「本地」二字不能提。當日誰也料不到，2021年的中國香港，獵巫已是生活一部份，小朋友排着隊，小小後腦勺一個跟一個等洗腦，像智叔戲中的兒子那樣。

「我哋乜嘢都慣晒，先搞到你哋咁。」

2016年，智叔曾接受本報專訪，宣傳《十年》。那是一個仍然可以說真話的年代。對於戲中片末他所講「千祈唔好慣」，智叔亦有一番體會：「千祈唔好慣，明朝轉做清朝嘅時候，要剃頭要梳辮，漢人習慣咗，當有一日剪佢條辮，佢哋會喊。有句說話係『積非成是』，當非變咗是反而唔慣。你要衡量一樣事，時代要向前，環境要變化你要隨住大潮流行嘅時候，好多事你要取捨。但你要推住頂住，會辛苦，有啲人願意辛苦，有啲人願意跟住行。」

「我哋仍然有存在價值，我哋仍然我心不死」

「香港人或者大多數人都希望生活環境唔好有突變，自然咁慢慢變，亦都冇得驚。我哋（香港人）相對地對於10多億人口嘅比例，非常懸殊。但我亦都勉勵一下自己，一啲香港應有嘅特色唔好妄自菲薄，我哋仍然有存在嘅價值，有我哋可取之處，我哋仍然我心不死。」

受訪之時，肅殺之聲已悄悄掩至，大張旗鼓批鬥是金像獎摘「最佳電影」之後的事。當時問智叔可擔心接拍《十年》會被秋後算賬？他一貫淡然：「雖然我只係拍一個短篇，其他故仔我都知道，5個都包含到政治成份，冇擔心過秋後算賬同俾人舉報。驚唔驚啲老闆自我審查唔用我？係人都係我老闆，咁唔緊要嘅，咁多老闆，有人唔鍾意用我，亦有人鍾意用我嘅。」

《本地蛋》導演伍嘉良晚上在facebook發文悼念，稱與智叔合作是最大榮幸：「雖然只是一次短短的合作，已是自己及作品最大的榮幸，從智叔身上學到的，實在太多太多，永遠懷念畫內畫外的您。」

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