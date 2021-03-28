廖啟智與陳敏兒是圈中的模範夫妻，兩人識於微時，他們在1979年於無綫藝員訓練班時邂逅，其後共墮愛河，並於1987年11月11日結婚，婚後共育有3名兒子，惟幼子廖文諾於2003年證實患上血癌，並於2006年4月逝世。

智叔比陳敏兒大3歲，有一雙大眼的陳敏兒加入TVB後，很快就獲垂青，更獲安排擔正做女主角，成名作為《獵鷹》，飾演男主角劉德華的女朋友，其後陳敏兒參演的作品，幾乎都擔正演出，而他在演戲之外，又做《體育世界》及不少大型節目的主持，備受電視台力捧，為當家花旦之一，相對默默耕耘的智叔，事業成就的確有差距。

大仔出世後淡出幕前

不過，陳敏兒從未介意智叔是「窮郎」，反而在拍拖8年時，主動提出想結婚的想法，於是智叔與陳敏兒便共諧連理，廝守一生。陳敏兒在婚後仍有做幕前工作，但到大仔廖文哲出生後，她才淡出娛樂圈，留守家中做全職主婦，智叔在外拼搏養家。

智叔與陳敏兒多年來都是緋聞絕緣體，但兩公婆到2003年、因幼子得血癌而備受「考驗」，每天照顧及陪伴幼子進出醫院的陳敏兒，看着兒子受苦，一度心碎得出現情緒病，甚至有自毁傾向，事後陳敏兒反省自己的言行，加上有了宗教信仰，兩夫妻終走出喪子陰霾，正面迎接未來。

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