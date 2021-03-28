吳耀漢接受車淑梅港台《舊日的足跡》訪問中，大方講到以前被相士批中他有15年大運行，有名有利；而他又揭露自己在亞視拍經典節目《吳耀漢攪攪震》時，一輯13集的節目，收下拍一部電影、時值100萬的報酬。

吳耀漢憶述，自己與朋友一齊去睇相，那位師傅批言：「35至50歲行15年大運，有名有利。」吳耀漢當下不以為然，認為有名自然有利，後來才發現也不然。吳耀漢到35歲才加入娛樂圈，全因為曾入過電視圈、後來從政的周梁淑怡，時任《雙星報喜》監製的周梁淑怡因為幫襯吳耀漢太太的髮型屋，因而邀請吳耀漢加入做幕後，一起度橋，雖然人工不高，500至1,000元不等，但吳耀漢抱着一試無妨、貪得意當玩的心態答應，後來因為有老闆提議他自己度的橋自己演，吳耀漢才轉戰幕前。

為周梁淑怡做廉價勞工

身為一名「新丁」，吳耀漢之所以能在1976年播出的《點只汽水咁簡單》中孭飛，全因有贊助商向周梁淑怡要求「唔准用《歡樂今宵》啲人」去開節目，周梁淑怡問過吳耀漢意見，雖然酬勞很少，只有數百元，但吳耀漢因為十分欣賞周梁淑怡的才能，又考慮到可能會是一個機遇，所以仍然決定接拍。節目後來想添食，可惜人工談不來，他當時向周梁淑怡坦言：「因為啲錢實在唔得實際，我而家同你孭住個騷，我知道而家個收視係好好，但係你哋再簽過13集嘅錢畀我，反映唔到個節目有幾成功。」

對於大台人工奀，吳耀漢剖白大台的「想法」：「無綫由開台到今日，未試過好慷慨咁對佢哋啲藝員。『我要你上你就上，上咗你要多得我畀機會你上，所以你上緊，我已經畀機會你，仲要畀埋錢你？唔餓死你算好啦！』佢哋係咁樣嘅觀念，咁我咪叫佢去死囉！我唔會死，不過你死囉！」離開後的吳耀漢用自己在髮型屋賺的錢去投資拍戲，親自寫劇本，幸好票房成有錢賺，令吳耀漢把握這個「機遇」，自資創立電影公司。

13集節目穩袋百萬

要提吳耀漢在電視界最令人留下深刻印象的，必定是他為亞視拍的《攪攪震》，與《點只汽水》拍同樣集數，為何《攪攪震》一而再的添食？吳耀漢透露今次都是靠周梁淑怡從中撮合：「嗰時我話13集，大家試吓啦，睇吓鍾唔鍾意。嗰時佢去到亞視做總裁，話晒事，嗰個時代係林建岳揸弗，佢就即刻搵周梁淑怡搵一班人返嚟，當時仲有曾志偉同林敏聰等成班。（點解拍咁多集？）因為錢囉！我嗰時同林建岳講，我同你拍13集，3個月時間，就係我拍一部戲嘅時間，我拍呢個就唔拍戲，（林建岳）畀到拍一部戲嘅酬勞我，前所未有㗎！大家簽晒合約，唔准講出去，佢話畀人知道我畀幾多錢你就不得了。」

問到吳耀漢當年片酬，他坦言：「公價係100萬。」令車淑梅不禁譁然，認為該金額對當時的電視台來說，是個天文數字。吳耀漢續指：「1989年我同佢拍咗3輯，後尾佢寫咗一個劇集畀盧海鵬拍，盧海鵬啱啱過檔，但原來佢合約唔准佢拍住，嗰套叫《司機大佬》，（我）夾硬頂硬上，睇錢份上話好，我就咁一年喺亞視搵咗400萬。」

早前通波仔：好可怕

另外，現年81歲的吳耀漢近年深受腎病困擾，以往他曾透露自己因為腎衰竭，需每日洗肚（腹膜透析）來清走毒素，他向車淑梅表示：「個腎就冇得傾喇！」他指幸好在將軍澳醫院有一間好好的腎科中心，專門照顧他這類病人，「因為我未惡化到要洗血，我仲可以洗肚，佢教識咗我之後，我而家每日喺屋企用藥水洗肚。」

而他亦提到自己心臟有問題，更形容為「好可怕」，他透露自己在10年前在公立醫院做過通波仔手術，「因為嗰時好嗰啲支架，好多時都會塞嘅，（發覺唔舒服？）呼吸同氣喘嗰啲問題都出嚟，應該係要有咁快得咁快去處理，但係喺政府醫院排期要一年半，先可以做個超聲波去睇吓係咩問題。」礙於這是每天都要面對的問題，吳耀漢心急如焚，幸好經朋友介紹心臟科專科醫生為他治理，而且不用等，費用只是比公立醫院貴少少。他指，自己有病，整個人「冇晒氣力」，因為呼吸受影響，好似血都流不到去心臟一樣。

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