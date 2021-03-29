燦烈成為EXO第5位成員當兵。
韓國人氣男團EXO的28歲成員燦烈，去年10月被爆一腳踏幾船，當時一名自稱是其前女友A某在網上爆料，A某指控和燦烈拍拖三年來，男方先後偷食逾10次，當中偷食對象包括女偶像、YouTuber、主播、dancers、空姐、A某的友人等，被網民封為「韓版羅志祥（小豬）」。燦烈早前宣佈今日入伍，他日前趁入伍前為新作《The Box》宣傳，同時亦是捲入醜聞後首度公開蒲頭。
下月輪到伯賢
而今日入伍的燦烈成為EXO第5位當兵的成員，下月就輪到隊友伯賢入伍。而燦烈雖然今日不會公開入伍地點及時間，亦不會進行任何入伍儀式與fans道別，但他就趁入伍前一日就在官方fans網頁內發文：「我會平安回來的，不要擔心，好好睡吧。」同時今日他亦有在IG公開新相，同fans說再見。燦烈今日將以陸軍現役身份入伍，預計先到新兵訓練所接受為期4周的基礎訓練後，之後就會正式服役。
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