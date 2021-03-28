復活長假期啟動在即，睇展覽充實心靈智慧，是shopping以外的好選擇。近期有多個與時尚界有關的話題展覽正在舉行，Louis Vuitton在中環搞傢俬展，並展出夏永康珍藏的《花樣年華》舊照；Van Cleef & Arpels以黃金歷史為主題，展出商代耳環；K11 MUSEA則展示街頭文化。

LV傢俬體現夢想

LV最近在中環畢打行Objets Nomades家品系列展覽地，展出世界各地藝術家及設計師自2012年起為LV設計的Objets Nomades傢俬及精品。Objets Nomades以體現夢想、快樂為概念，今次展出56件創意旅行用品及傢俬， 焦點之一的全新作品Lanterns，以人手織皮製作獨特的LED燈；另一焦點來自香港設計師傅厚民（Andre Fu）設計、名為「對話」的雙座位椅子，是設計師希望帶出人與人面對面交談的樂趣。

三層高的展場，以大海及碼頭為概念分割不同展區，每個展區展示充滿創意的傢俬外，更結合不同感觀元素，如大廳會有風聲、燒柴聲，在郊外區會聞到花草香味。大會今次和夏永康合作，由他精挑一些私人珍藏照片融入場地佈置，行展覽時可以不斷發掘到昔日香港的動人影像如《花樣年華》的張曼玉照片，吸引不少熱愛時尚及藝術明星名人打卡，林嘉欣一開幕就去了參觀。

VCA黃金藝術歷史

Van Cleef & Arpels（VCA）創立的L’ÉCOLE珠寶藝術學院，最近在尖沙嘴K11 MUSEA舉行「黃金的藝術：三千年華夏珍藏展」，以黃金為主題，展出中國古代以黃金作為材質的飾品，各種金匠技術、美學概念，以及講解黃金及金工技術的歷史等。

今次展出了55件珍貴的珠寶金器，例如一對商代的金耳環就超過三千年歷史！亦有公元前以動物為重心的狼紋頸圈、金冠、古典釵簪等，展示由商代至清朝期間、中原及草原不同地區的金工作品，並介紹中國古代四種主要的金工技術，包括錘鍱與鏨刻、鑄造、珠化與纍絲。看金飾以外，更有由初階至深造報的黃金課程可以報讀。

K11 MUSEA結合街頭文化

K11 MUSEA經常舉行不同類型的當代藝術與時尚展覽，本周四起就有奈良美智、草間彌生的拍賣品展出。前日舉行Muse Edition街頭文化活動，王敏德女兒王麗嘉（Irisa）、模特兒Angie、運動教練Utah Lee和亞洲沙灘運動會金牌陸俊彥等齊齊現身，玩街頭時尚快閃，一齊跳街舞、玩滾軸溜冰。

久未露面、剪了新髮型的周汶錡亦有出席，更即興走近一齊跳，她事後說：「係呀！好耐冇出街喇，見到咁熱鬧、咁開心，咪忍唔住埋去jam一陣玩吓，我都唔係好叻跳舞，不過氣氛好好，玩吓咁啦。」

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