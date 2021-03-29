廖啟智昨日因胃癌離世，主懷安息終年67歲。智叔生前推動港片不遺餘力，對新晉導演更加提攜，陳志發導演的《點五步》就由智叔帶領一班年輕演員，創造出成績。今日《點》片的Facebook網頁，更新了留言，以智叔演的盧校長勉勵各人「如果連自己都睇唔起自己，你人生就只有一個字，就係輸！」一班《點》片演員，亦向智叔表達了最後心意。

導演陳志發facebook中引用智叔在《點五步》中經典一幕，提到智叔所演的盧校長掌摑完學生後，語重心長的一句「如果連自己都睇唔起自己，你人生就只有一個字，就係輸！」陳志發表示此句是智叔即席向後輩道出的睿智哲理，劇本中沒有的一句。對於前輩離世他只能表達無比的悲痛，希望智叔的仁厚、睿智與世長存。

《點》片由真人真事改編，講述智叔演的校長，帶領一班Band 5中學生，成立「沙燕隊」棒球隊，在不被看好下擊敗日本隊伍，贏得香港少棒聯盟公開賽冠軍的的故事。戲中原型人物為盧光輝校長，盧光輝去年作古。

憑此片贏得金像獎新人獎、戲中演細威的胡子彤回覆《蘋果》時表示︰「好突然，完全接受唔到……無佢就無今日嘅我，希望智叔一路好走。」演投手阿龍的林耀聲自言拍攝過程中，認識到專業演員應有的態度，從智叔身上獲益良多：「你教會我的不是演技，而是一個專業演員應有的態度，在現場聽你說你的事蹟令我獲益良多」。先後在《點》片及劇集《教束》合作過的岑珈其有更多感受，他回覆說︰「佢對人好親切又好肯教人，連我婚禮佢都百忙之中抽空出席，我真係好感謝佢，所以當知道佢離開咗，我真係接受唔到。希望佢喺天上可以開心快樂，我會永遠懷念佢。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！