曾演出人氣韓劇《夫妻的世界》的28歲女星沈恩宇，本月初被爆捲校園暴力爭議，有網民A某指控遭到沈恩宇精神上的暴力，令A某至今仍然要接受精神治療。當時沈恩宇的所屬事務所否認事件，不過事隔20天後，沈恩宇昨晚終於承認曾涉校園暴力，並就事件道歉。

先後兩次接觸當事人

沈恩宇在社交網發文：「我寫這篇文章是為了向過去因為我的不成熟態度而受到傷害的朋友表達歉意。看到文章後已迅速聯繫了當事人，並向聯繫到的家人傳達了想與當事人見面進行對話的意思。但在媒體的關注下，事情擴大，所以無法與當事人見面。」

沈恩宇表示：「之後反覆慎重地思考，回想當時的記憶，但是無法明確地知道發生了甚麼事情，我認為只有見到當事人是唯一的方法，所以再次邀請見面，終於在3月25日與事務所人員及其親友見面。」

承諾未來會審視自己

沈恩宇說：「在學生時代，我對那個朋友的不成熟言行，讓朋友在青春期、在學生時期承受不應該經歷的心靈創傷。現在，我向那位朋友表示由衷的歉意。以後不會再給他人造成傷害，我會在生活中不斷地審視自己，努力讓自己活得更好。對不起，讓很多人擔心了。最後，向為這件事添麻煩、一起合作的相關人士和演員們表示誠摯的歉意。」

繼續出演《飛吧蝴蝶》

沈恩宇在《夫妻的世界》飾演協助金喜愛的閔賢書，她因為長期受到男友的暴力對待，所以請求金喜愛給她鎮靜劑，並為金喜愛跟蹤朴海俊出軌證據。而原本她有份出演金香起擔正的JTBC新劇《飛吧蝴蝶》，外界估計她因為今次校園暴力風波會被劇組換角。不過JTBC相關人士就指：「沈恩宇正在拍攝《飛吧蝴蝶》， 預計她不會下車，會按計劃出演。」

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