日本藝能界近年接二連三爆出藝人偷食醜聞，最新鮮熱辣當然是32歲日本國寶級乒乓球手福原愛，上月背着同齡的台灣乒乓球手丈夫江宏傑，在日本與高大型男約會開房，事件震驚全亞洲。最新一期日本《週刊女性》就舉辦「不倫藝人」選舉，由1,000名主婦選出形象落差及衝擊力最大的不倫藝人，福原愛以336票「實至名歸」獲得冠軍，比第二位的Becky多出超過100票。

被批是任性女人

福原愛上月被日媒爆出與猛男在橫濱約會，開車直駛旅館，共度三日兩夜溫馨時光。福原愛事後聲稱與猛男是分房瞓，解釋相當牽強。有天才乒乓球少女之稱的福原愛，是被日本國民看着成長的「國民女兒」，對於其偷食醜聞，有50代的主婦讀者指與她小時候的形象相差太遠，感到非常失望，其中一名67歲的讀者更指：「愛哭的小愛完全沒有成長！單純是任性的女人。」至於第二位是獲187票的37歲混血女星Becky，她於2016年1月被爆搭上人氣搖滾樂隊「極品下流少女」的已婚男主音川谷繪音。雖然Becky前年閃嫁現年38歲的棒球隊教練片岡治大，目前正為他陀第二胎，但仍難以擺脫不倫標籤。

運動員形象破產

第一和第二名「不倫藝人」均是女性，33歲男星東出昌大為男人「爭光」，以112票排第三位，他於上年1月被爆背着老婆渡邊杏，偷食拍檔唐田英里佳。渡邊杏決定離婚，三名年幼子女由她撫養。有40代的讀者指連貌似好男人的東出都偷食，世界上已沒有不搞不倫的男人。第四位是身為日本奧運游泳金牌選手的瀨戶大也，他上年9月被爆背着前跳水選手、日籍華裔老婆馬淵優佳，偷食在全日空工作的巨胸空姐，兩人到東京都足立區的平價時租酒店爆房，而巨胸空姐更是尊尼事務所組合Ya-Ya-yah前成員鮎川太陽的胞妹鮎川瑠奈，令獲全日空贊助的瀨戶被提前解約，要賠上天文數字的違約金。有讀者指瀨戶和福原愛偷偷摸摸的偷食行為，與堂堂正正的運動員形象大相逕庭。

其餘入圍十大的藝人包括在公廁偷食的諧星渡部建、女星鈴木杏樹、東出昌大的前外父渡邊謙和男歌手近藤真彥等。