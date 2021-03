「電影已死」、「電影院已死」這個話題仍在不斷發酵,就連大導王家衛也按捺不住發聲,電影當然不會死,電影院也可能不會死,死的是文化。你看看,M+最終也跪了,所以艾未未的中指「被消失了」,連藝術中心最後也不得不抽起《理大圍城》,不難想像往後電影節的命運,最後你可能只能夠在戲院看那些高唱愛國的樣板戲,或媚俗的「科幻社會主義救地球」。趁「國際短片精選」迎來第五波,這次和大家談談文化差異,說說「人性」這個話題,順道懷緬一下從前跑藝術中心,跑電影節,跑文化沙龍的好日子。悼念一下正消失的藝術、文化和審美觀。

今個星期繼續為大家推介四套來自世界各地的精采短片,如果你喜歡探討「人性」,那就絕對不容錯過。以色列的《打開眼睛 Open Your Eyes》說的是宗教和文化差異,法國的《薩莉瑪 Salima》以童真看殘酷世界,日本的《簽上你的名字 Signature》訴說異鄉人的疏離與迷惘,還有羅馬尼亞的《往海邊的最後旅程 The Last Trip To The Seaside》探討人性之惡。看畢四套,大家可以問問自己,哪個故事曾經跟你擦身而過,抑或你正身處這個荒謬當中?

Salima 薩莉瑪(法國 2019)

導演:Marie Cecile Lucas

愛麗絲(Elise)和薩莉瑪(Salima)是對形影不離的好姊妹好同學,童年本應是享受玩樂和上課的美好時光,可是病魔卻沒有放過薩莉瑪。愛麗絲每天都會探望得了白血病只能留在家中的薩莉瑪,帶課本給她,陪她玩逗她開心。但了無生氣的薩莉瑪,有時會令愛麗絲感覺懨悶。

在短片的末段,愛麗絲和薩莉瑪來到森林展開冒險,薩莉瑪在中途停下了腳步,目送愛麗絲慢慢走遠,那意味着在愛麗絲餘下的人生旅途上自己已無法相伴。

生離死別對於兒童來說是遙遠的,但現實永遠是殘酷的。兒童無法理解死亡這個概念,成人則無法接受,導演借兩少女的友情來說現實的殘酷,友誼在死亡面前變得脆弱,幸福也非必然。見棺材,流眼淚才是人生。

Open Your Eyes 打開眼睛(以色列 2017)

導演:Ilay Mevorach

短片背景發生在以色列的耶路撒冷,女主角Ilana是個來自特拉維夫的自由派新女性,她視網膜出現毛病,每月要到耶路撒冷的眼科醫院覆診,偏偏今日主診醫生突然缺席,換上一位阿拉伯醫生替她診症,令Ilana大為緊張想要改期,無奈被兒子阻止,只好將靈魂之窗交託到那位她無法信任的阿拉伯醫生手上。

單看戲名《Open Your Eyes》,是否最簡單直接解作「打開眼睛」?要打開的是眼睛還是心眼呢?文化必然存在差異,求同可以存異,不能達成共識,也不代表要將眼睛閉上,把異見者刪除。

《打開眼睛》曾參展多個電影節,包括2017年以色列海法電影節、2018年法國克萊蒙費朗國際短片電影節、2018年美國克里夫蘭國際電影節、2018年英國布里斯托Encounters國際電影節,並在2018年美國湯森港電影節奪得最佳劇情短片獎。

Signature 簽上你的名字 (日本 2017)

導演:近浦啓

喧囂的澀谷街頭,著名的十字路口,中國青年陳亮(呂聿來飾演)正焦慮地用生澀日語背誦着「我的志願」,他也站在人生的十字路口上,他即將參與的面試,可能會改變接下來的人生。中介人告訴他,前四個問題他只須回答:「是!」陳亮未必知道僱主問的是甚麼,他那「我的志願」中的故事未必是真的,只有聘用合約上的那個簽名才是他真實的人生。異國情懷未必是浪漫的,也可能是社會邊緣的掙扎。

導演近浦啓曾為佐野元春、井上陽水等日本知名歌手執導音樂紀錄片。而飾演主角的中國演員呂聿來,因2005年演出《孔雀》中的憂鬱小生而為人所熟悉,這次再演同類型角色,更加手到拿來。導演近浦啓2018年以《簽上你的名字》為藍本改編成長片《Complicity》,那是陳亮後來的故事。

《簽上你的名字》在瑞士盧卡諾影展世界首映並獲得極大好評,其後一共參展多達40個國際影展,並在2017年英國布里斯托Encounters國際電影節奪得金獎,2017年首爾國際短片電影節奪得評審團獎,及札幌國際短片電影節奪得金獎。

The Last Trip To The Seaside 往海邊的最後旅程(羅馬尼亞 2019)

導演:Adrian Voicu

同一卡火車車廂,同一個目的地,載着不同國籍、不同價值觀的一群人,有對自己國家不滿的本土主義老婦人,有研讀着馬克思、滿口平權大愛的「公共知識分子」情侶,有簡單只求一解酷熱的性感女郎,有送骨灰的奇怪土耳其人……在這擠逼的狹小空間,見盡人性百態。儘管患重病的老婦人將病情告知車廂其他乘客,換來的只是漠不關心,老婦人這趟旅程到不了海邊終站,卻看到了人性的衰敗。

在Woke文化使然下,從「BLM」到「Stop Asian Hate」,從「LGBTQ」到「Cancel culture」,在網絡這個既遼闊也狹小的世界裏頭,我們也見盡人性百態,你又是其中的甚麼角色呢?世界上沒有絕對正確,也沒有徹底的錯。我們是時候好好反思該活出怎樣的人生。

《往海邊的最後旅程》入選為2019年康城影展「國際影評人周」競賽作品,並在2019年巴西里約熱內盧國際短片電影節國際競賽組別奪得金獎。

