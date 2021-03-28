《哥斯拉大戰金剛》如無意外應該是「MonsterVerse」最後一齣。為了這場大戰，用上三部電影鋪排，而人類身處其中，越來越不重要。

撰文：月巴氏

2014年 人禍天災

《哥斯拉》（Godzilla）

人類戲份最重的一集。一個名為「君主」（Monarch）的龐大組織，多年來探測、監察，和研究各種史前巨獸，但因為人類總是犯相同的錯誤，令巨獸蘇醒……真正主角是艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）和伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）這對患難夫妻。一開始那場日本核電廠事故，似在呼應「311大地震」。

2017年 叢林殺機

《金剛：骷髏島》（Kong：Skull Island）

不再讓金剛揸實靚女爬帝國大廈，反而將時間設在尼克遜宣佈停戰時，Jordan Vogt-Roberts參考了《現代啟示錄》（Apocalypse Now）的美學、宮崎駿動畫的怪物設定，拍了一場極精采的70年代叢林金剛打怪物，再加上森姆積遜（Samuel L. Jackson）飾演的好戰軍人，被迫離開越南，惟有把殺戮的慾望發洩在金剛身上。

2019年 引出巨獸

《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla：King of the Monsters）

哥斯拉大鬧三藩市五年後，一個希望自然生態回復平衡的恐怖分子，打算利用維拉法米加（Vera Farmiga）研發、用聲頻控制巨獸的裝置，喚醒沉睡中的巨獸……其實一切人類戲份，只為合理地讓巨型飛蛾摩多拉和三頭龍基多拉成功現身，以便同哥斯拉揪過。重現了不少東寶版《哥斯拉》經典設定，但整體戲味欠奉。