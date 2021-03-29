日本尊尼事務所今日宣佈再失一將！人氣組合King & Prince（KP）成員岩橋玄樹，出道僅半年便因驚恐症暫休，KP惟有以5缺1姿態上陣，早前才宣告會復出的岩橋，結果還是選擇離開。尊尼事務所在官網刊登的聲明中指出，岩橋的合約至本月底為止。

岩橋經尊尼官網發聲明，指自己兒時已患有驚恐症，於2018年更為了治病，決定入院接受治療，希望可以再與隊友合體，再次站在觀眾面前，一直積極治病。不過，他稱病完全沒有好轉，而且病情反覆，有苦亦只有自己知，難以對外人說明，有時候也不被理解。對於自己休養了2年多，沒法好好對隊友及fans解釋清楚，他感到十分痛苦。岩橋經多番考慮後，決定離隊。

岩橋在聲明中向隊友、工作人員及fans致歉，他更點名感謝5位隊友，又形容可以以KP出道，是人生中最自豪的事。此外，他更感謝已故的社長Johnny喜多川，直指對方像自己的父親一樣，有時被罵，有時被寵愛，亦經常擔心自己。

日媒則指，岩橋在休養期間，深感要克服驚恐症的困難，與及知道成為藝人後的壓力，經多方面的考慮後，決定重新檢視自己的人生，決定終止自己繼續在KP的發展，及離開尊尼事務所，再向新方向發展。

於2015年成軍、2018年正式出道的KP，是Johnny喜多川生前安排出隊的最後一個組合，除了宣佈退隊的岩橋外，還有平野紫耀、永瀨廉、高橋海人、岸優太及神宮寺勇太，KP憑出道作《Cinderella Girl》大熱走紅，5位成員現時除了歌唱事業之外，還活躍於綜藝及劇集方面發展。

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