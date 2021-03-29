影壇盛事，第93屆奧斯卡頒獎禮將於下月26號香港時間上午8時在洛杉磯舉行，據英文傳媒《The Standard》引述無綫電視廣播有限公司（TVB）發言人表示，TVB由於沒有播放權（broadcasting rights），稱「純粹商業決定，今年我們沒有購買轉播權」，表明不會繼續商討有關今年的播映權。

屆時《明珠台》將不會播放奧斯卡頒獎典禮。報道又指除TVB外，NowTV、ViuTV，有線電視及開電視均未獲播放權，意味香港自1969年以來，52年來首次在香港停播奧斯卡頒獎典禮。

除TVB之外，ViuTV、NowTV、有線及開電視的發言人，今日回覆《蘋果》均表示沒有本年奧斯卡播映權。

按過去慣例，無綫會於早上在明珠台直播奧斯卡頒獎禮，晚上9時會重播。但停播消息早在上周已在網上瘋傳，當日晚上9時半將改播「明珠金像系列」的《黑鷹15小時》，打破過往早上直播、晚上重播慣例。而去年的奧斯卡頒獎典禮，無綫更取得獨家播映權，打鑼打鼓聲稱是全港唯一電視台獨家直播，但今年卻低調處理，被質疑與政治正確有關。

潘小濤：已納入中宣部管控？

由挪威導演Anders Hammer執導，以反送中為題材的電影《Do Not Split 不割席》，有份入圍奧斯卡最佳紀錄短片，加上認是中國人及指中國遍地謊言的女導演趙婷，亦入圍最佳導演，為避免尷尬及政治正確，早前有傳中宣部要求官媒報道奧斯卡要盡量低調，只能報道不敏感的內容，而中央電視台更擬取消直播今屆奧斯卡，而無綫跟從亦不足為奇。而曾國祥執導的電影《少年的你》亦入圍「最佳國際電影」最後5強，但在政策下亦無緣在香港電視上播出，令網民議論紛紛：「CCTVB應係為咗親共，跟奧斯卡割席」、「曾志偉個仔今年贏奧斯卡提名。但佢依然決定停播奧斯卡」、「如果cctvb買咗版權唔播，係咪可以向奧斯卡投訴，等佢以後blacklist呢個台唔再賣畀佢」。連資深傳媒人潘小濤亦在Facebook揶揄：「難道香港電視台已納入中宣部管控範圍？」

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