林二汶一連兩場《The Beginning of Faith》演唱會昨晚在紅館進行尾場，二汶父母、岑寧兒、藍奕邦、許廷鏗、ANSONBEAN（陳毅燊）、 何超儀與老公陳子聰、C AllStar成員釗峰和安仔、Gin Lee（李幸倪）等均有到場欣賞，其間當ANSONBEAN現身時，惹來一陣哄動。

二汶一口氣唱《再聚》、《驚人》、《北京道落雪了》、《Wanna Be》後，她表示多謝大家來臨尾場。《全民造星III》冠軍Ben（趙祥誠）擔任兩晚的表演嘉賓，當Ben現身台上表現折骨舞時，台下觀眾一片歡呼聲。

感激明哥獨具慧眼

雖然今晚沒有姜濤做表演嘉賓，但二汶笑說：「今晚冇我最喜愛男歌手，但有我最喜愛女歌手。」她即模仿彭羚、薛家燕、衛蘭、梁詠琪、葉蒨文聲線唱《愛你枕邊暖》，唱完後，二汶笑說：「多謝咁多位嘉賓，嚟唔到都嚟咗！」她提到要開紅館真的不容易，所以她要多謝黃耀明，沒有他的獨具慧眼，她的一切就不會開始，她亦感謝哥哥林一峰，經常將最好作品給她，還多謝身邊的戰友；在唱完《最後的信仰》後，近晚上11時完場。

接受訪問時，二汶表示完成兩場個唱後，感到十分疲倦和眼瞓，她笑言：「我唔明點解啲人可以開到10場，衷心佩服佢哋。」對於Ben連續兩晚擔任表演嘉賓，二汶大讚對方叻仔，跳舞又好，不過首踏紅館的Ben卻說：「我緊張到手震，揸咪都唔識揸。」問到姜濤未有再擔任尾場表演嘉賓，是否酬勞太貴？二汶笑說：「唔係，因為佢唔得閒。」至於哥哥林一峰兩晚沒有現身，二汶指一峰是遊樂詩人，現時正在隔離中，只好寄望下次，二汶亦希望可以連開10場的part 2，亦感謝唱歌老師教她開聲。

憶起盧凱彤爆喊

談到盧凱彤父母到來欣賞頭場，二汶指是她親自邀請。至於在這兩晚演出中，二汶很少提及盧凱彤，她說：「我覺得用歌係最好，我覺得冇嘢好得過將佢嘅作品擺上紅館，喺台上面，我諗『真係得番你一個人』，我有呢個感覺，但當有音樂嘅時候，我又感覺大家依然喺一齊，依然喺我隔籬，噚日都忍唔住有啲哽咽，綵排嘅時候我喊得仲慘，On Show已經冷靜啲，其實好難忍，人越大越喊得多咗。」

最後提到二汶開騷不久，廖啟智不幸離世，二汶瞪大眼睛表示不知情，跟對方沒有合作過。談及一個月內演藝圈痛失兩位前輩吳孟達和廖啟智，二汶說：「咁啱又係講到生離死別，所以我咪講囉！無論我哋準備得幾好都唔會準備好，我覺得喺呢個時候，我明白對身邊嘅人應該係靜靜咁樣畀時間佢哋過，咁係最好，我衷心祝佢哋有足夠嘅時間，雖然永遠都會掛住，呢個我都明，我懂得唔講啲乜嘢比懂得講咩更加好，珍惜每一刻就係最好嘅準備。」

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