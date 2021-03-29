廖啟智敵不過癌魔，昨晚病逝，終年67歲。有指智叔去年確診後便全面停工接受治療，他一直祈盼康復後再戰影壇，智叔一生對演藝圈貢獻良多，他早前更與田啟文（田雞）打算開拍電影《翻兜人生》，希望提攜有志加入本港影圈的年輕人，即使智叔臥病在床，但仍然念念不忘這個大計，現在卻已成為智叔遺願。

田雞今日接受《蘋果》電話訪問時表示，一定會繼續完成智叔這套戲。問到田雞何時獲悉智叔患有胃癌？他說：「我知道智叔有胃癌嘅時候，同達哥（吳孟達）一齊差唔多前後腳時間，當時已經係第四期，佢都好積極接受治療，佢亦好有信心可打贏呢場仗，可惜就……」

田雞謂與智叔一直有保持聯絡：「佢走前一日仲有覆我，佢噚日走，我咁啱病咗，又屙又嘔，到我醒番，佢就啱啱離開，我同佢每日都有保持緊密聯絡。不過佢冇同我透露病況，報喜不報憂。」會否協助智叔家人處理身後事？田雞續說：「我哋全行都會幫手，睇吓佢屋企人需要我做啲乜，我哋咪去配合，後事以佢屋企人意願為最優先，我同佢屋企人講咗有咩要幫手就幫手。」

田雞和智叔均熱愛電影，二人一直構思開拍《翻兜人生》，內容是講人生，該片原定想去年底開拍，「智叔諗住自導自演，我就做監製，不過因為佢病咗，計劃延後，又想搞啲個劇本。即使佢留院，我哋都有保持聯絡」。田雞又指電影已有劇本在手：「原本係智叔啲學生搞，而家加咗有經驗編劇一齊搞，會有一啲調整，心目中都有角色人選，希望5月或6月可以開拍。」從影逾40年的智叔，一直有意做導演，無奈癌魔把他帶走，令他未能圓夢，智叔的演藝生涯有着遺憾。

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