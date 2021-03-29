多個服裝品牌因為反強迫勞動而宣佈拒絕使用新疆棉花，讓中國網民玻璃心碎滿地，引起一連串抵制浪潮和代言人割席，不少品牌為保內地市場率先跪底，撤下官網抵制強迫勞動的聲明。曾在微博發聲明大讚「新疆長絨棉是世界上最好的棉花之一」的Hugo Boss，總公司期後澄清該聲明未經授權，暗指中國分部擅自代表公司立場，但原來「被發聲」的，還有日本運動鞋品牌ASICS。

與Hugo Boss 差不多時間發聲明的ASICS，當時在聲明中顯得特別激動，寫道「品牌堅決反對一切抹黑和造謠中國的行徑」，但根據澳洲廣播公司（ABC）報道，ASICS位於日本神戶市的總部今日緊急澄清，與聲明割席，指微博上有問題的聲明是未經授權而發出的，並不代表公司的官方立場，又表明品牌為澳洲提供的奧運隊服裝並沒有使用新疆棉，也不是在中國生產，「有問題」的撐新疆棉聲明今早在微博亦已被刪除，而自ASICS重新發表立場後，其代言人李易峰更火速和品牌解除合約。

內地分部無視總公司，自把自為發佈撐新疆棉聲明，合符「國情」，並不令人驚訝；但令外界誤以為品牌是「牆頭草」，搞得裏外不是人，對品牌來說打擊可能更大。

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