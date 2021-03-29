樂壇天后Lady Gaga去年二月公開戀情，大方承認與科技公司總裁Michael Polansky蜜運。昨日是Gaga的35歲生日，雖然身在意大利拍戲的她未能與男友慶祝，但Michael亦識做送上巨型花籃，氹得Gaga鬼咁高興。

Lady Gaga昨日在IG貼上攬着鮮花的照片，留言晒恩愛：「當你的男友在羅馬向你送上所有鮮花。我忍不住早日回家與你和我們的狗仔一起，這是我唯一想要的。」Gaga的圈中好友「樂壇大姑媽」艾頓莊（Elton John）、小野洋子和早前公開患上認知障礙症的傳奇爵士歌王Tony Bennett亦留言祝賀。Gaga的兩隻法國鬥牛犬上月被匪徒擄走，負責遛狗的好友Ryan Fischer更被劫匪槍傷，Gaga懸紅50萬美元（約390萬港元）尋犬後，狗仔火速被安全送往警署。此外，正在趕戲的Gaga在新犯罪電影《House of Gucci》中，扮演謀殺意大利名牌家族成員Maurizio Gucci的狠毒前妻Patrizia Reggiani。現年72歲的正牌Patrizia早前向當地傳媒表示Gaga拍片前沒有拜訪她，感到不受尊重。

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