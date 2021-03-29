蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

Lady Gaga 35歲生日獲男友贈送巨型花籃 意大利拍新片被指不尊重

15分鐘前
Lady Gaga在羅馬拍戲時獲男友Michael Polansky贈送花藍。

樂壇天后Lady Gaga去年二月公開戀情，大方承認與科技公司總裁Michael Polansky蜜運。昨日是Gaga的35歲生日，雖然身在意大利拍戲的她未能與男友慶祝，但Michael亦識做送上巨型花籃，氹得Gaga鬼咁高興。

Lady Gaga昨日在IG貼上攬着鮮花的照片，留言晒恩愛：「當你的男友在羅馬向你送上所有鮮花。我忍不住早日回家與你和我們的狗仔一起，這是我唯一想要的。」Gaga的圈中好友「樂壇大姑媽」艾頓莊（Elton John）、小野洋子和早前公開患上認知障礙症的傳奇爵士歌王Tony Bennett亦留言祝賀。Gaga的兩隻法國鬥牛犬上月被匪徒擄走，負責遛狗的好友Ryan Fischer更被劫匪槍傷，Gaga懸紅50萬美元（約390萬港元）尋犬後，狗仔火速被安全送往警署。此外，正在趕戲的Gaga在新犯罪電影《House of Gucci》中，扮演謀殺意大利名牌家族成員Maurizio Gucci的狠毒前妻Patrizia Reggiani。現年72歲的正牌Patrizia早前向當地傳媒表示Gaga拍片前沒有拜訪她，感到不受尊重。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

Lady GagaMichael Polansky
娛聞樂陪你走遍全球追星，即Like「娛果」FB 專頁！
BannerBanner