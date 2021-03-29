各個品牌因捲入新疆棉事件，而遭中國代言人發聲明秒速飛起，全身擁抱人民幣的代言人在社交平台上發同一聲明，指自己要「堅定維護祖國利益，堅持一個中國原則」，更宣示「今生只穿新疆棉」的旗號。支持新疆棉抵制品牌是一回事，而單方面解約卻造成另一個問題。

有中國代表指，明星因支持新疆棉解約沒有賠償的責任，難道護棉手就不需要履行合約精神？根據合約精神，雙方在合約上都有不同條款要遵守，而只要有人違反這些條件，雙方都可以單方面宣佈解約，沒需要賠償對方。現在一大堆大陸、香港明星以品牌「抹黑國家」為理由，單方面解約，似乎是無後顧之憂。

不過，有消息指陳奕迅因新疆棉風波而與adidas 終止合約一事，將需要面對賠償6000萬港元違約金，未知是否因為合約是「全球代言人」而非「中國代言人」而有不同的條款，記者曾向Eason公司求證賠償金額，但對方未有回覆。縱使如此，不少品牌如Hugo Boss 和ASICS等，已重申「不能容忍強迫勞動」，強調沒有採用新疆棉，「新疆棉」渲染着「有違人權與道德」的嫌疑，中方是否被抹黑仍有待商榷，所以違約賠償的說法仍然不能否定。看來名人要抵制品牌這一套，還是留給無約在身的人吧。

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