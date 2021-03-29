韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》昨晚播出第12集，宋仲基和澤演分別遇危機，當中宋仲基被崔英俊背叛，而澤演更受槍傷，而劇集收視比上一集微升10.736%，香港劇迷可於Netflix追看新劇。

胞弟叛變

昨晚一集講到宋仲基得知澤演是巴別集團幕後主腦後，用槍指着對方，但最終澤演成功逃脫。而宋仲基決定一舉除掉澤演及巴別集團，不想有後患。巴別集團律師金麗珍勸澤演離開別墅，同時趙漢哲亦建議郭東延除掉澤演做真正大佬。澤演四面受敵，一方面要面對宋仲基的威脅，同時又要應付胞弟郭東延的叛變。郭東延趁和澤演打獵時開槍射殺澤演，最終澤演大難不死，金麗珍即勸他應該盡早公開自己的身份。

另外，崔英俊以自己經濟拮据為由，要求宋仲基盡快運走黃金，最終宋仲基邀請錦加大廈所有租客去溫泉旅行，二人即趁機運走黃金。當二人成功開啟密室後，崔英俊突然用槍對準宋仲基，給觀眾帶來了衝擊。

騷肌示人

此外，昨晚一集澤演又大展亮眼演技，同時又有浸浴騷肌場面，而其2PM隊友的Nichkhun和燦盛亦於昨晚一集客串登場。

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