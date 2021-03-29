黎姿（現名馬黎珈而）和父母感情極好，她昨日在IG貼出照片，爸爸黎柱教三個孫女畫國畫，黎姿女兒畫樹及山，畫得有版有眼，黎姿透露一家人為慈善而作畫。「最近爸爸更捐出三幅畫作，支持香港復康會『畫出新生命—慈善義賣暨書展』的籌款活動，如此有意義的活動作為女兒的我當然支持，也希望大家一起支持香港復康會，買畫同捐款幫助殘疾人士及長期病患者重拾人生，善心使人更美。 」

其實，83歲的黎爸爸黎柱在70歲才正式學畫山水，2019年3月更曾在大會堂開個人畫展，展出多幅作品。開幕日時，黎姿全家撐場，更透露：「雖然自幼喜歡畫畫，但他小時候曾大病一場，不幸失去大半聽力，因此無法繼續學業。07年我弟弟車禍重傷，對我們全家都造成重大打擊，父親為此常常徹夜無眠，漫漫長夜只有畫畫才能安撫他的痛苦。」她指畫山水畫畫成了爸爸最好的精神支柱，「活到老學到老，他就是我身邊最好的榜樣：每天學習、不斷提升、做更好的自己，即使到了晚年也可以開始人生新的一頁，永遠也不嫌遲。」

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