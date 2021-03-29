資深演員廖啟智昨晚因胃癌離世，終年67歲。縱橫影視圈多年的智叔，與不少圈中人合作過，他們都在社交網撰文悼念智叔。好像與智叔識於微時的廖安麗前夫釋常霖法師（原名葉青霖），早年他當攝影師時已跟智叔認識，兩人相識40年，當得悉智叔離世消息，常霖法師今日在社交網發文悼念智叔。

常霖法師在文中提到當年他與一班TVB藝人，經常在賈思樂家中聚會，有一次玩心理測驗遊戲時，較內向的智叔雖然沒有參與，但從遊戲中看得出，當年的智叔和太太陳敏兒是註定一對。他寫道︰「記得有一次由我主持心理測驗遊戲，智叔只是旁聽而沒有參與，而敏兒說喜歡的房子是樹林中簡樸的小屋（遊戲中隱喻她喜歡的對象），我當時分析說智叔不參與是因為他很內向，不容易讓人了解自己；而敏兒說喜歡的對象類型，就剛好是智叔那一類，因此他們真是天作之合。」常霖法師談到雖然他跟智叔的信仰不同，當得知對方患癌入院時亦為對方誦經；昨晚得知智叔離世，他會為智叔誦經49天，更呼籲佛門弟子們放下宗教包袱，一齊為智叔誦經。

智叔邀請歐錦棠到浸大教書

而曾與智叔合作的歐錦棠，亦在facebook貼了與對方最後一次合照，文中他提到智叔是個十分認真做事的人，不會在人家背後說閒話，更談及與智叔的淵源，他寫道︰「其實和他太太敏兒姐的關係會密切一些，因為敏兒姐已故的哥哥就是斯敏以前所屬劇團的導演。之後他邀請我去浸大執教，在電影裏反而合作更多起來，也在舞台劇的經驗互相交流，更重要的是大家有共同的信仰，彼此之間才建立起更親密的友誼。」

歐錦棠提到近年跟智叔關係疏遠了，他無奈的7寫道︰「近年來見他總是更容易陷入沉默之中，旁人也難以啟齒。一個不願說，一個就不想問。關係如此這般就漸漸疏遠。人情世味有時就是脆弱如薄冰。這一刻，我仍處於混沌之中，茫茫不知所以。再見了，智叔，在信仰中我們會在天家相見。」

此外，不少圈中人都在社交網貼文悼念智叔，好像昔日在TVB共事的大姐明林建明，貼了與一班舊同事早年聚會的相片，以及與智叔行山的姜皓文亦貼相悼念智叔，就連洗米嫂（陳慧玲）亦貼文︰「我很喜歡的一個演員。人生無常、珍惜身邊人！智叔…一路好走！」

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