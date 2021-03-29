日本尊尼事務所組合TOKIO成員長瀨智也本月約滿，之後會退出事務所，有傳他會退居幕後，並轉型成為一位創作人，而TOKIO主持25年的NTV長壽節目《鐵腕!DASH!!》，昨晚三小時特別版是長瀨演出的最後一集，雖沒有正式向鏡頭前的觀眾傷感道別，但節目以另一方式歡送長瀨，四位成員被安排在室內以投射效果賞花，50歲隊長城島茂用四人剪影放在燈光前，卻投射出五個人的身影，紀念因性醜聞離隊的前隊友山口達也，此時長瀨即說：「很好！畢竟是五個人。」之後，城島茂讀出一封感謝信：「春季之時，新的TOKIO將要重新開始，我們各自在這26年來的歷史和回憶中，努力展開新的旅程。感謝大家一直以來的支持，還有身邊的每一位，真的非常感謝。」令長瀨、國分太一和松岡昌宏聽到眼濕濕。TOKIO暫時不會解散，剩餘的三位成員城島茂、國分太一和松岡昌宏將繼續以組合姿態發展。

42歲的長瀨加入尊尼事務所以來，拍攝過多套大熱日劇，而他再與鬼才編劇宮藤官九郎再合作的話題劇《我家的故事》，大前日於當地播出的大結局，錄得10.2%收視，創下開播以來首次的雙位數收視佳績。

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