美國名人近日連環被賊人光顧，除了美國天后Beyonce日前位於洛杉磯的3個儲物單位被爆竊，捐失價值100萬美元（約港幣780萬）財物外，Miley Cyrus的儲物單位早前亦同樣遭爆格，連家人的照片亦被偷走。昨日再有報道指，加拿大男歌手Shawn Mendes和女友Camila Cabello在洛杉磯的大宅再成為賊人目標，兩人當時更在屋內。

據八卦網站TMZ報道，數名賊人上周打破大宅窗口進入屋內，當他們發現有人後，隨即拔足逃跑。匪徒在離開時順手取走Shawn的車匙，並駛走其名廠汽車逃離現場，Shawn損失大約6位數字美元的財物。Shawn在發現失車後隨即報警，警方仍在調查事件中，暫時未有人被補。Shawn和Camila於前年7月正式拍拖，直到近期在美國一同隔離防疫。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！