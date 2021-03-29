憑韓國話題劇《Penthouse》而人氣急升的朴恩碩，早前棄養寵物的爭議，事後他公開承認棄養寵物並就事件道歉。而近日就輪到劇集《非常校護檔案》的26歲女星宋熙俊被爆棄養，她更涉嫌領養狗狗後再棄養，在引發爭議後，她在IG承認棄養，並公開道歉。

狗狗狀態不好

根據韓媒報道，因出演《非常校護檔案》而為人認識的宋熙俊近日成為新聞人物，有網民前日在網上發文指：「之前被領養的莫內（狗狗譯名）又回來了，當然不是莫內的問題。今早回來一看，莫內狀態不是太好，毛髮已經嚴重受損，頭髮和耳朵的毛纏在一起，有壞死的危險，體重亦減少了100g。」而莫內去年6月被宋熙俊所領養，當時她還給愛犬IG賬戶，又呼籲眾人應該選擇領養，但目前該賬戶已轉為非公開，最後一次更新已是上月底。

網民不賣賬

引發棄養爭議後，宋熙俊昨日在IG承認棄養，她說：「因為最近隔壁來了一隻珍島犬，莫內承受了壓力，而且我為了照顧正在與癌症抗爭的父親，很難照顧莫內。如果感覺周圍有珍島犬的郁動，莫內就會徹夜不眠地叫。隨着時間，牠連飯也不吃，連吃的東西也會吐了出來。因為覺得搬家是方法，所以我在找新屋的時候，莫內就由父母來負責。」不過因為最近宋熙俊父親的狀態突然變差了，所以其母的朋友表示可以撫養莫內。宋熙俊強調有通知領養中心，透露自己的情況，但領養中心表示不可以這樣轉移領養狗狗，她最後表示：「因為不成熟的決定，所以送莫內回領養中心，沒能盡到責任。 太對不起莫內了，也對不起領養中心。」雖然宋熙俊就事件道歉，但網民卻依舊批評不斷。

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