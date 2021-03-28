現年81歲的吳耀漢大女與二女因懷疑涉及毒品案件，日前先後被海關拘捕，港台昨日播出事發前吳耀漢接受車淑梅節目《舊日的足跡》訪問，他表示父親吳海霖當年撈偏門起家，有吸食鴉片習慣。節目中，吳耀漢自言個性樂天：「你點去睇事件、點樣面對事件，態度要正面，正能量態度，乜嘢事都簡單好多。」吳耀漢被車淑梅問到是否自小生活無憂而成就喜劇天份？他說：「奇怪就係呢一點，我爸爸撈偏門，屋企有16個兄弟，四個媽咪，我媽咪排第二，喺我八歲時拜拜咗，你諗吓屋企有三個媽咪，仲有佢哋仔女，嗰啲鬥爭做到出面。」

李小龍都行埋一邊

吳耀漢爸爸吳海霖當年是九巴創辦人及九龍殯儀館大股東，位於山林道大宅經常有明星拜訪，他說：「有張瑛、梁醒波、新馬仔之類嚟，李小龍都行埋一邊。」問到當年跟李小龍是否認識？他說：「嗰時小龍老竇同我老竇熟啲，因為佢哋大家一齊『追龍』（吸食鴉片），佢哋都有呢個興趣，嗰時好普遍，好多做戲都有呢鋪癮。」他更指當年寄宿所住的房間便是爸爸的煙房之一。吳耀漢至今不明白為何爸爸吸食鴉片仍可兼顧繁重生意，他笑說：「初初入行時，陳惠敏就話跟我老竇搵食，同董驃拍戲時，佢又話幫我老竇啲馬晨操，聽講話我老竇拎住個藤篋入去馬場做外圍。」吳耀漢笑指直至15歲時到英國寄宿學校讀書，才想到自己生於大富之家。

為愛情同父親鬧翻

後來，吳耀漢19歲時結識了當時女友，21歲便結婚，結果與爸爸吵翻後，爸爸更以脫離父子關係威脅他，吳耀漢指當年愛情大過天：「呢方面令我學到，到我做老竇時，千祈唔會威脅啲仔女，因為你逼佢要決定，你未必會着數。」1970年，吳耀漢跟第二任妻子Susan一齊返港，他形容當時在英國已花了15年投身演藝事業，漸漸發覺沒有機會，他說：「我同我老婆講唔記得咗香港係點樣，當時生咗兩個女，仔未出世。我好想返香港，睇吓有冇機會。」

另外，車淑梅昨日就吳耀漢訪問在fb表示，有人曾要求相關訪問延期播出，但車淑梅反對，她留言：「播放專訪之前，有外面聲音要我考慮延後播出……我並不同意，原因錄音在事發前，而且吳耀漢哥哥本人的故事充滿正能量，況且事件未清楚，我想無論怎的事情也不應牽連父母。」