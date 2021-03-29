多得開台已53年嘅TVB，喺上星期舉行嘅節目記者會上，搵個無乜人識嘅藝人鄧智堅嚟惡搞入行只得2年幾人氣男歌手姜濤，仲搵埋一開聲就足以令人震耳欲聾嘅林盛斌（Bob）及麥美恩等嚟做「炸両」，對鄧智堅扮嘅「薑蓉」喊打喊殺。事後固然令班「姜糖」嬲到爆，更令明明唔係姜濤fans嘅網民都認為大台「大蝦細」，覺得大台咁樣公然惡搞姜濤，只係證明姜濤人氣勁，更顯得大台小器。加上姜濤同經理人「花姐」黃慧君事後大方回應，明顯姜濤一方攞晒分，大台偷雞唔到蝕渣米。

原來撐姜濤嘅不單係姜糖同有雪亮眼睛嘅觀眾，「樂壇校長」（a.k.a.樂壇燈神）譚詠麟都有睇報紙留意呢件事，佢喺微博出post讚姜濤同花姐，譚校長話：「少見的年輕一代藝人回答得那麼大方得體有氣（器）量及風度，大事化小、小事化無。經理人花姐教得好，加油！有機會帶Mirror上去《聲夢》交流下，大家良性切磋，百花齊放，重振昔日香港樂壇！」

網民批：想燈姜B

雖然譚校長貌似以長輩身份來「評理」，不過網民唔多buy，有網民喺網上討論區開post討論，好多人都叫譚詠麟讓開，認為佢已經不適合宜：「以為自己真係校長？」另有人覺得譚校長只係牆頭草，跟紅頂白，語氣不屑。

另一方面，有網民擔心姜濤咁樣被譚校長「加持」過，影響堪虞。其實網民嘅擔心都唔係冇根據，以往唔少被譚校長讚過嘅歌手，星途都「與別不同」，好似梁漢文、李蕙敏、李克勤、閻奕格、關楚耀、李幸倪（Gin Lee）、林欣彤及樂隊Mr.等，幾乎都無一倖免，當中亦只有Gin Lee有網民集氣幫手撐住，李克勤則「自力更生」，至今仍叫做有歌出吓。亦有網民對譚校長調轉槍頭撐姜濤，質疑佢怕唔怕激嬲多年老友、現為TVB副總經理嘅曾志偉。

BTW，想提返譚校長，《聲夢》係個歌唱比賽（或叫真人騷），而姜濤本身已經係參加ViuTV歌唱比賽節目《全民造星》出身，並且係攞冠軍嘅，應該都唔使嘥大台啲寶貴quota畀姜濤。如果譚校長只係「打錯字」，係想叫姜濤去「星夢」唱片公司去切磋的話，相信……個期都真係要度度先。

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