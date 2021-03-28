50歲日本型男竹野內豐夥拍柏林影后黑木華主演的富士電視台「月9」劇《第一刑事部的烏鴉》將於4月首播，當中82歲男星千葉真一的24歲兒子新田真劍佑亦有份參演，他原來與男主角竹野內豐早於20年前就有過一面之緣。

《第》劇昨日舉行網上記者發佈會，竹野內豐透露與千葉真一拍攝2001年「月9」劇《一夜夫妻要結婚》時，當年千葉帶同只得五歲的真劍佑到拍攝場地，竹野內豐還抱起真劍佑玩。真劍佑在IG公開與竹野內豐20年前的合照，兩人昨日更擺出相同的甫士晒V，雖然竹野內豐相隔廿年仍然Keep住靚樣，但真劍佑已由五歲男孩變成牛高馬大的男星。竹野內豐指「世侄」當年又乖又可愛，今次再見面已長得十分高大，而且氣質似足老竇。早前有報道指，曾參演2018年荷李活電影《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim: Uprising）的真劍佑將於下月停止日本藝能活動，正式進軍海外，更考慮偕同貌似佐佐木希的女友一同到荷李活發展。

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