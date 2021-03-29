一年一度的第93屆奧斯卡頒獎禮，鐵定下月26日香港時間上午8時在美國舉行，今年盛會比往年更加政治化，除了「辱華女導」趙婷執導作《浪跡天地》（Nomadland）強勢入圍最佳導演外，以香港反送中抗暴為題的《Do Not Split不割席》被提名最佳紀錄短片，先前就傳出中國為避免尷尬及政治正確，將不直播奧斯卡頒獎禮，一於「冇眼屎乾淨盲」。豈料今日香港也宣佈停播此國際性影壇盛會，一向會現場直播的TVB，今日承認不會播出奧斯卡頒獎禮，並解釋是純粹商業決定，所以沒有買轉播權，成為香港自1969年以來，52年來首次在港停播奧斯卡頒獎禮。

據了解，NowTV、ViuTV，有線電視及開電視等5家電視台均未取得奧斯卡的轉播權。不過，NowTV以往亦曾經在旗下頻道播放奧斯卡，2017年就曾透過HBO頻道（Now TV頻道115台）直播奧斯卡頒獎禮，《蘋果》記者向NowTV方面查詢，現階段仍未肯定旗下頻道有否播映本年度的奧斯卡，故不排除香港觀眾在電視上欣賞到今屆奧斯卡仍有轉機。

若果連NowTV旗下頻道也無法播出，本地觀眾相信沒有遁「正常途徑」睇奧斯卡直播的機會，到時網上或會有非法直播的連結出現。今日，《Do Not Split不割席》的挪威導演Anders Hammer亦有轉發消息，在Twitter貼出香港自1969年至今首次不會轉播奧斯卡的報道。

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