敬業樂業資深演員廖啟智昨晚傳出噩耗，不敵胃癌於沙田威爾斯親王醫院，在家人陪伴下撒手人寰，終年67歲。智叔從演以來跟無數演員合作過，不論是導演或演員，對智叔的專業態度都讚不絕口，大家都相信智叔能戰勝病魔，調養身體後可以再見大家時，智叔離世消息，令一眾圈中人感到震驚。

郭富城流淚緬懷智叔

與智叔合作過電影《C+偵探》、《B+偵探》及《無雙》等作品的郭富城，在社交平台專業分享多張跟智叔的對手戲及慶功宴合照，並帖上喊樣圖案寫上「智叔。一位真心熱愛演戲的好演員！一位非常非常專業的演出對手！一位謙謙君子！永遠懷念」，可見城城對智叔的不捨之情。

家英哥：天妒英才

正身在橫店拍戲的羅家英，早前面對舊拍擋吳孟達病逝後，昨晚再得知智叔離世，難免倍添傷感，家英哥撰寫長文表揚智叔「又一位好戲之人離開我們，廖智叔先生，我們稱他為智叔，他好戲、有戲德、好人品，人人公認一位好先生，我有幸與他合作數部電視劇，很佩服他的演技，入木三分，做邊個似邊個。甚有深度，天妒英才，智叔，天堂無痛苦，一路走好。」

蘇玉華：一直活在我們心裏

另外甄子丹、馮德倫與太太舒淇亦分別留言悼念智叔，跟智叔合作過的蘇玉華也在凌晨時份在社交平台留下悼念語句，「智叔我們2005年合作過一次，然後在不同的場合碰面，然後我們會傾談，然後我們會互相祝福，然後你今天去了一個更美的世界，然後會一直活在我們的心裏」。吳鎮宇也在微博感慨地寫道：「不知道要說甚麼！真不想再點爉燭了。」

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