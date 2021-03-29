資深藝人廖啟智因胃癌離世，終年67歲。他生前參與不少電影演出，當中金像獎最佳電影《十年》中，智叔演出的短篇《本地蛋》備受好評，當年他引薦浸大表演系學生王慶南（Paco）參與幕後工作，同時客串雞農阿祥一角，Paco話老師智叔除了教授表演藝術外，亦非常重視演員的品德修養。

要求演員自重

Paco獲智叔推薦給《本地蛋》導演伍嘉良，令他獲首次幕前演出機會。對於老師突然離世，Paco接受《蘋果》訪問時難掩傷感，他說老師在浸會大學教授「劇本分析」及「鏡頭前表演」，理論之外最令他印象深刻的是智叔對演員修養的要求，Paco說︰「在他的班房門外會貼住一張紙『遲到可以回家』，他認為作為一位演員演出來的戲，觀眾喜不喜歡是很個人的感受，但作為從業員，你必須要自重，尊重你的行業，尊重你的對手。」Paco指在學習演戲階段，都未能學好有演員的自覺，枉論將來跟的表演。

在《本地蛋》的拍攝期間，Paco雖然跟老師已經頗熟稔，但在校外還是第一次跟他有對手戲，他說︰「我記得拍攝時是拍了一個上午，戲中他是我父親的老朋友，在一段送雞蛋的路途上有一段送別的對話，起初也有點緊張，畢竟他是老師嘛，好像考試一樣，但很快，他跟我說的對白，就像平常生活與他對話一樣，很快我的緊張感也沒有了，我們很輕鬆便走過那段長長的山坡，演完那場戲，我不知這叫不叫他帶我入戲，但那刻，我是跟他生活了一個moment。」

誓圓恩師遺願

另外，在大前年的電影資助製作計劃中，Paco跟幾名同學獲資助拍攝電影《翻兜人生》，老師智叔原定會自導自演，前期工作已經開始了，但由於老師智叔生病，所以計劃暫停，但到3月時，老師叮囑他們要完成這套電影，Paco表示現在劇本重新修改，而田啟文先生會主管製作方面的安排，他希望完成老師最後的心願。

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