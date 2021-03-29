由姜虎東主持的韓國綜藝節目《姜虎東的飯心》昨晚播出最新一集，當中今集就邀請一眾離婚後回復單身的藝人亮相節目，公開之前未有透露的離婚故事。今集亮相的嘉賓包括51歲的美魔女牙醫李秀珍、男團U-KISS出身的30歲男星Eli的40歲模特兒前妻池妍秀、男團Click-B成員金相赫等。

去年離婚

當中池妍秀再次提到被封「賤男」的前夫Eli是透過電話來通知離婚，令她非常震驚。池妍秀透露當時曾為了兒子考慮過復合，但最終未能實現，她透露：「聽到這個消息後，我倒下了。」池妍秀和Eli於2014年結婚，2016年誕下兒子，不過兩人婚姻僅維持6年，並已於去年離婚。

前度求婚

李秀珍亦在節目內提到與年輕27歲的前男友之間的故事，之前李秀珍曾自爆獲嫩口男友求婚，李秀珍在節目上透露當時男友送了她價值800萬韓圜（約5.5萬港元），後來才知道是男朋友是用母親的信用卡來買戒指，而在約會過程中，她母親亦會不時打電話來，李秀珍更可以聽到電話那邊傳來男友母親的責備聲，令全場爆笑。

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