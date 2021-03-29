31歲的「抗癌歌手」李明蔚（Sarena），2012年不幸患上罕見病鼻咽腺樣囊性癌，9年來一直勇敢抗癌，但病情反反覆覆，歷經多次化療、電療後，出現不少後遺症，包括面癱、失聲、眼晴合不上等症狀。

由於醫療費用高昂，李明蔚去年底曾發起網上眾籌，事隔半年，李明蔚昨日在IG Story貼出一張網民私信攻擊的截圖，指她公開病況是為錢「博曝光」及「攞同情」，該網民更詆毀李明蔚：「麻煩你唔好成日曝光啦，你咁做係想攞多啲人同情，等多啲人捐錢畀你，之前已經好多人幫咗你啦，你知唔知其實正常睇到你隻眼係有不安㗎，睇咗好唔舒服！如果你真係要曝光最好搵嘢遮住佢囉。」該網民指香港有好多慈善機構可以幫到她，還有很多人比她慘，但都要自己找方法解決。

李明蔚截圖反駁對方，解釋自己不是博同情：「其實我無攞同情，錢係咪可以令我回復正常？可以唔使再痛？」不少網民都斥責該網民的言論十分冷血。一向好照顧李明蔚的馬浚偉亦有出post力撐：「Sarena，完全不用理會！每個人都有他的喜惡愛恨，這都是他個人的感覺！最重要的，是實在有很多很多的人一直在支持你和疼錫你，包括馬仔哥哥，你知㗎！Right？p.s.我覺得你依家比以前更靚，雖然有一隻眼睛不能打開，但我總覺得你在向我單眼，也好像在放電一樣啊?！」網友大讚馬仔有情有義，似足太陽咁溫暖。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！