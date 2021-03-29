衛詩雅和陳家樂主演電影《不日成婚》原本安排在賀歲檔期上映，因疫情戲院關閉延至4月1日愚人節正式上畫，遇着政府放寬場館入座達七成半，今晚戲中演員齊集於將軍澳舉行首映，眾多藝人現身捧場。

衛詩雅帶同戲中小演員現身，原來是她的5歲親姪女衛瑆妍，小姪女更視陳家樂為老公，衛詩雅說：「佢就係傳說中陳家樂老婆仔，一早就已經向咗姪女求婚，最初邀請姪女拍戲佢唔肯，後來話有陳家樂佢先應承，不過佢哋冇對手戲，姪女有啲失望。」受訪時小姪女更大膽直認老公是陳家樂，衛詩雅說：「姪女以前睇電視見到家樂會話我第日大個都要做戲，因為可以同老公一齊，但而家大大吓就變咗，嫌家樂老喇。」陳家樂說：「有少少傷心，但佢都仍然會叫我老公，好sweet。」

小姪女精靈可愛，追問拍戲酬勞她竟說未拆利是。至於會否以童星入行，衛詩雅說：「咁早入行會好老積，童真好緊要，佢大個就由佢自己決定，當時唔使返學所以玩吓吓。」

陳家樂叫小姪女做老婆仔，現實中緋聞女友連詩雅會否呷醋呢？陳家樂面紅扯開話題，但問到小姪女知否老公有女友，她表示知道，有沒有見過面？小姪女點點頭，此時衛詩雅即掩着小姪女嘴，再次扯開話題，後來再有人追問小姪女家樂女友靚唔靚女？兩人難敵童言無忌，衛詩雅即抱走姪女。至於電影安排在愚人節上映，遇着政府開放入座率七成半，二人表示好開心，會勁謝票回饋觀眾。

曾樂彤有份參與電影《金手指》演出，與電眼影帝梁朝偉有對手戲：「好緊張，有份參與歷史性電影演出，場對手戲係有啲嘢做吓，雖然唔係太大場面，但唔可以NG，同自己講呢幾日要順利度過，最終都冇NG。」曾樂彤不敢正視偉仔，更冇膽集郵。

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