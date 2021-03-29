伍仲衡在麥花臣一連兩場的「搞乜花臣演唱會」昨晚結束，在疫下觀眾入場均遵守場館規則，全程戴口罩及分隔座位坐。演唱會集合80年代當紅歌手及新一代演出，唱盡經典金曲及兒歌。前晚頭場演唱會人人盡興，唱到超時罰款，昨晚伍仲衡雖然嘗試加快節奏，但在兩度encore下仍唱到凌晨12點05分才正式謝幕。

伍仲衡在開騷期間已不斷將罰錢掛在口邊，還叫大家「疫情下捐少少畀我啦」，阮兆祥和黎瑞恩合唱90年代串燒歌，其中演出《非常夏日》時全場起跳，頗有氣氛。韋綺珊和區永權合唱經典歌《相逢何必曾相識》，及後何嘉莉出場時，螢幕展現出她和伍仲衡多年前照片，二人非常嫩口，伍仲衡自稱是馮德倫。

音樂人唐奕聰（Gary Tong）早前猝逝，日前舉行追思會，布志綸在演唱會上感謝這位樂壇前輩，「Gary為香港樂壇80、90年代付出好多」，接着唱出《一生不再說別離》，獻唱時按奈不住情緒哽咽落淚。

周慧敏：你壓扁我啲波浪呀

王馨平、湯寶如、周慧敏合體唱經典兒歌《美少女戰士》，其間分別有傾偈位，伍仲衡風趣健談，王馨平笑指：「唱歌真係耽誤咗你。」到周慧敏出場時，伍仲衡唱着歌迎接，之後更稱周慧敏是女神，二人緊緊擁抱，令周慧敏搞笑大叫「你壓扁我啲波浪呀」。2人在台上自拍，再手拖手合唱《情未了》，又搭膊頭，舉動親暱，伍仲衡鬼馬說：「最衰我哋識得太遲，唔係倪震就有對手。」

方皓玟視伍仲衡為恩師

方皓玟擔任神秘嘉賓演出，伍仲衡讚她全靠自己實力令人認識，沒任何大唱片公司支撐，默默堅持做自己音樂，開心見到對方成為香港受歡迎女歌手，而方皓玟亦視伍仲衡為恩師，憶起當年收到《分手總要在昨天》一曲時，跪在地上喊。

完騷後，伍仲衡與部份嘉賓開香檳慶祝，他表示與周慧敏相識多年，至於是否曾想和倪震「拗手瓜」？他否認：「唔係，只是台上娛樂大家。佢知我改咗句歌詞『只想今晚夜與你擁抱』，食住句歌詞。」肉緊抱抱、拖手兼搭膊頭，伍仲衡說：「十指緊扣係我想，唱情歌拖手sweet啲， 我一直當佢係家姐，佢好撐我，成日畀意見我。」他再三解釋只是搞氣氛，似真的怕倪震呷醋，「唔係，我哋都好熟嘅」。

未知超時罰款金額

連續兩日開騷超時罰款，伍仲衡暫未知實際數字，「本身唔計罰錢，兩場騷唔使蝕，而家可能打和，我都唔知。」從事音樂人25年的他，下一目標踏上紅館，「 2年前係籌辦作品展，但疫情關係，無心插柳搞咗今次嘅騷，希望未來可以搞作品展。」

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