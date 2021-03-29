廖啟智因胃癌離世，終年67歲。智叔縱橫演藝圈多年，演技被一致公認，原來他亦曾有試鏡失敗的紀錄，相信跟角色要求問題，跟表演無關。

今年是章國明導演的經典電影《邊緣人》上映30周年，他今日接受《蘋果》訪問，講到智叔忽然離世，誠言是演藝界一大損失。章國明透露之前跟智叔合作過兩次，早前跟他太太陳敏兒互加Facebook時，敏兒爆出老公一個多年的秘密，章國明說︰「同智叔合作過兩次，都係《廉政行動》劇集，一次佢幫我手做一個貪污立法局議員，另外一次就做個貪污衞生幫，當然演技叻到拍手掌。早年陳敏兒add咗我Facebook ，大家pm傾開偈，敏兒話畀我聽原來《邊緣人》嘅casting，智叔係嚟過見我，我自己都唔記得咗。佢話因為我冇搵到智叔做嗰個角色，智叔有一段時間都唔係太開心，直到敏兒多次安慰。」導演說相信沒有找智叔演出，與演技問題無關。最後角色落在新人艾迪身上，他亦憑此片榮登金馬影帝。導演又記得應該保留一餅面試的八米厘菲林，稍後有機會分享智叔面試的經典場面。

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