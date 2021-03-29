資深演員廖啟智昨晚病逝，終年67歲，很多圈中人都表示難過，與智叔相識多年、一起去行山做運動的周潤發對於好友廖啟智病逝，感到十分難過，他今日表示：「永遠的懷念，祝願智哥一路好走。」發哥希望陳敏兒堅強面對將來。

據知，智叔與發哥早在電視台年代時已共事，但由於智叔為人低調，所以多年來也沒有刻意去與發哥交往。智叔早年家逢巨變，幼子廖文諾罹患血癌病逝，失去兒子已經令智叔十分心痛，加上太太陳敏兒亦因為照顧病兒及經歷喪子之痛，而患上抑鬱症，甚至曾萌輕生念頭，身為一家之主的智叔的壓力固然百上加斤，疑因此令他長期受失眠困擾。後來智叔與發哥再度合作，智叔向發哥透露自己的失眠問題，發哥於是提議智叔一起去行山，以舒緩身心壓力。

疫情下難探病

智叔患癌一事，發哥去年已知情，一班行山之友都知道，大家分別以不同方法送上關心，而智叔亦積極治病，而且他對自己能治癒出院一事十分有信心。發哥一直想到醫院探望智叔，惟因受武漢肺炎疫情影響，到醫院探病亦受規例限制，但發哥沒有忘記這位老朋友，不時與智叔通電話更新近況及送上鼓勵，可惜智叔的病惡化得太快，無法出院再見老朋友。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！