兩屆香港電影金像獎男配角得主廖啟智，上周爆出患上胃癌入院，他的太太陳敏兒去醫院探望丈夫時，還向傳媒透露智叔情況樂觀。但昨晚智叔經理人公司發聲明，證實他已於昨晚在家人陪伴下，不敵癌魔於醫院離世，終年67歲。不少圈中好友得知智叔離世後深表惋惜，周潤發太太陳薈蓮和鮑起靜皆泣不成聲，早在無綫拍《千王之王》已合作的杜琪峯讚智叔是演員榜樣。

廖啟智去年尾不幸患上胃癌，上周入院治療，及後他的太太陳敏兒在上周二前往醫院探病時，接受傳媒訪問時透露智叔當時情況不俗，積極對抗病魔，可惜昨晚智叔經理人公司發出聲明，指他在昨晚於家人陪伴下於威爾斯親王醫院離世，終年67歲。智叔近年仍不斷拍戲，近作有2015年的《十年》、去年的《死因無可疑》及還有未上映的《尋秦記》電影版。

昨晚智叔的經理人公司發出的聲明如下：「我們敬愛的廖啟智先生（智叔） 於二零二一年三月二十八日晚上八時三十二分，於威爾斯親王醫院，安然在家人陪伴下離世，回歸天父懷中。家人感謝醫護人員數月以來的悉心照顧，以及廣大市民及傳媒的關心和祝福。家人雖有不捨，但仍懷着盼望，將來於天家再聚。」經理人公司希望外界給予家人空間，又表示有關喪禮安排待妥當後再通知大家。

任達華：萬般唔捨得

近年智叔在周潤發鼓勵下愛上跑步，昨晚《蘋果》將智叔病逝消息告知發嫂陳薈蓮：「發哥已瞓咗，我唔叫醒佢，唔係佢一定瞓唔返，我聽朝先同佢講。其實我同發哥上年已經知道，有叫佢加油，我哋以為佢可以打贏呢場仗，諗唔到咁突然。真係好難過，原本我同發哥想去醫院睇佢，但院方唔批准探病，智叔係好好先生，我老公好欣賞智叔，之前都緊張問住佢狀況，諗唔到……」發嫂已泣不成聲。任達華昨晚得知智叔離世後，他謂：「萬般唔捨得，大家由TVB拍嘢到電影圈，合作好多唔同電影，佢係好好戲嘅演員，真係好唔捨得。智叔喺電視界電影界貢獻無人所及，希望佢一路好走。」杜琪峯昨晚與朋友吃飯後回家途中收到智叔去世消息，他表示：「一個咁好嘅演員咁早離開，好難過，我見過咁多演員，智叔係好專業、性格又好，係演員嘅榜樣，佢嘅離開係電影界損失，希望敏兒同佢家人節哀順變！」

另外，智叔跑友鮑起靜及方中信等曾拍片為他打氣，但無奈如今事與願違，昨晚鮑姐哽咽說：「好難過，我仲諗住佢會好返，可以再一齊跑步，原來已經係冇機會。我哋十幾廿歲就識，好懷念佢，佢喺電影界有好好嘅發展同成績，大家都有目共睹。佢又好nice嘅一個人，教咗好多學生，佢呢生人好豐盛，希望佢嘅家人節哀順變。」

黃秋生欣賞智叔夫婦

方中信以短訊回覆：「剛收工接到方平的電話，心裏難受，不想多講，請原諒。」黃秋生嘆人生無常，他在短訊回覆中大讚智叔為人相當好，他很欣賞智叔兩夫婦，對死訊十分惋惜。羅敏莊昨晚在麥花臣場地演出時驚聞智叔死訊，在後台哭着說：「頭幾套電視劇都同智叔合作，佢係一位非常好前輩，佢錫你未必好顯眼，有問題會好樂意教你。我真係接受唔到。知道敏兒好堅強，希望佢保重，兩個囝囝釋懷聽聽話話。」