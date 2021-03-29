疫症打擊全球經濟，時尚界也深受其害，不少品牌宣佈破產重組，相反有大公司撐腰的品牌，疫下銷售雖然稍微下跌，但走勢依然強勁。

品牌價值評估機構Brand Finance日前發佈2021年度法國10大最有價值品牌排行榜，根據品牌營收、股價、發展潛力、消費者信任度等，加上自家評分機制做出的綜合分數，最終由電信公司ORANGE位居榜首，而LVMH旗下的Louis Vuitton則以第4名的成績，成為奢侈名牌中的第1名。

從LVMH 2020年度集團財報數字中可見，時裝皮具部門的全年收益達到211億歐元（約1932億港元），與去年同期相比僅下跌3%，尤其是Louis Vuitton，在疫情衝擊下仍表現相當不錯，最新推出的Coussin和Capucines手袋獲群星力撐，一樣有價有市，同一集團，剛簽下BLACKPINK成員Jisoo為全球代言人的Dior卻未能打入10大榜單；而Chanel和Hermes則分別獲第5名及第8名，兩個品牌的排名均比去年上升了，疫後銷量有望持續增長。

珠寶、腕錶精品巨頭歷峰（Richemont）集團旗下的Cartier今年名列第7，儘管相較去年下滑2個名次，但其經典的Love、Juste Un Clou系列受中、青世代歡迎，銷量於2020年年尾再次上升，在10至12月短短3個月間，和Van Cleef & Arpels及Buccellati共為歷峰集團帶來23億歐元（約210億港元）的收益，相較2019年同期增長14％，其珠寶領航者的地位不變。

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