萬人迷碧咸（David Beckham）的大仔Brooklyn Beckham以往的模特兒女友都只會在他身上搵着數，但自從與富二代女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）拍拖後，碧咸與Victoria都好放心，因為妮歌拉屋企比碧咸更有錢。一直沒有工作的Brooklyn，最近更得到妮歌拉帶挈，讓他擔任新戲的攝影師，讓他不至於長期失業冇嘢撈。

妮歌拉佩斯即將拍新戲《Lola James》，更會身兼編、導、演三職，現時正在洛杉磯進行製作，消息人士指：「Brooklyn與妮歌拉都是很有創意的人，Brooklyn有獨特的風格去影相，現時妮歌拉有很多工作忙，Brooklyn將會一同工作，紀錄這新的歷險。」除了妮歌拉，參演的還有Virginia Madsen。至於《歡迎光臨夢幻樂園》（The Florida Project）女主角Bria Vinaite亦會與拉佩斯一同執導。

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