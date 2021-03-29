由甄詠蓓和蔡美詩兩位導演打造的藝術紀錄片《Bad Acting》昨晚在圓方舉行慈善首映，片中林德信和蔡思貝有對手戲，李佳芯則挑戰獨腳戲，而亦有份參演的田蕊妮及舞台劇演員蝦頭，齊齊現身。

想去法國修讀演戲

田蕊妮與甄詠蓓合作舞台劇《聖荷西謀殺案》，連日忙於綵排，她解釋：「在疫情下搵吓有咩搞，有日睇到甄詠蓓個facebook有堂上，用傾偈形式，之後認識咗對方，大家好啱嘴形。」雖然曾貴為視后，阿田覺得學海無涯：「好似做人一樣不停學習。」她打從離開大台時已有進修計畫：「想去法國修讀演戲，亦係我好想去旅行嘅地方，雖然好多人話唔識法文去到好弊，我諗用身體語言啦，希望『喱騷』穩定，通關後可以出發。」

早前鍾培生向杜汶澤挑機，阿田和老公雙雙出post反擊，阿田雖雜粗口回應，但亦不忘禮貌祝福「林鍾一戰大賣，唔會輸」，此舉令網民激讚阿田大方兼EQ高。阿田對此說不再公開回應，還指「要講都講晒」。

去年11月杜汶澤演出完篤棟笑後便到台灣籌劃工作至今，阿田說：「佢喺台灣仲有好多嘢做，疫情下要飛來飛去都唔容易，等佢完成手頭工作先。」夫妻分隔近5個月冇見，阿田笑說：「大家唔使替我擔心我孤伶伶，每日都可以face time見面。」阿澤人在台灣也不時展示肌肉照，阿田說：「我諗佢唔會放棄健身，不過着返件衫先。」

李佳芯在影片中飾演被追數的「債仔」，她形容自己就似精神病一樣：「有對手同冇對手各有難處，不過喺冇對手嘅情況下就會加重難度。曾經喺屋企對住塊鏡勉勵自己，同埋比自己一啲承諾。」令人聯想近日和拍拖6年陳炳銓情變，李佳芯表示與感情事無關。再次追問她的感情狀況時，李佳芯依然不置可否，她曾表示搵緊一種令大家舒服方式相處，她說：「唔再講喇，感情一直低調處理，要時間。」

林德信和蔡思貝在片中會以真實搞笑一面上陣，平日言談斯文，林德信今次竟要扮演古惑仔收陀地，他滿意自己表現，但導演另有想法：「有時越斯文會越恐怖！但好好玩。」蔡思貝在片段中水蝦碌做錯事為主，「try to error」去演繹，她十分佩服蝦頭學習不倦，即時演技和急才已好勁，但仍會上課昇華自己，故啟發蔡思貝提升自己不斷溫故知新。

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