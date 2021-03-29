廖啟智對演藝的專業，並非單單從演好一個角色，然而是不吝嗇將自己所學及自身經歷去教授別人及感染別人。智叔與妻子陳敏兒的孻仔廖文諾不幸於2006年因血癌而離世，亦為他們一家帶來無比傷痛。

智叔離世令不少圈中人在網上紛紛寫下跟智叔的相處及感受，香港著名舞台劇編劇莊梅岩憶述在2012年於香港藝術節的舞台劇《野豬》中跟智叔的往事，劇中智叔演報章總編，而林嘉欣則是一位喪子母親，「那時第一次圍讀我才笨笨的想起，這種設定會否讓智叔想起自己的傷心往事？但是那時才擔心也太遲了」。

她指《野豬》的對白有點文縐縐，甚至「繞口」，有次見智叔在重複背誦其中兩句，作為編劇聽起來都覺得甚有難度，便提出為他修改，怎知智叔說：「你這樣寫一定有你的理由，你讓我再試試。」莊梅岩心想從來只聽見演員要求編劇改對白，很少像智叔那樣為她這種年青編劇盡力，令她感到十分幸福。

智叔道出喪子經歷

直至有次排練，因為林嘉欣尚在揣摩角色，莊梅岩寫道：「休息時我看着智叔靜靜地走過去，娓娓地用自己的人生經歷啟發對手，不單止嘉欣流淚，我們在附近的人都深受感動。智叔慷慨、仁慈又睿智，我很尊敬他。」

收到智叔離世消息，莊梅岩直言感到難過，主要有許多讚美的說話未能親口跟智叔講，「一起的時間不多，但我總覺得自己感應到你的悲傷、你的仁慈，你對戲劇的執着和追求。很懷念跟你一起排戲的日子，也想念吃飯時你坐在一旁思考的樣子，或者我有說過，但也很想再親口告訴你，我是多感激和喜歡你。我怕我說得不夠大力，我怕你收不到。我以為還有許多時間。我很捨不得你。」

甄詠蓓：原來一別就是永遠

文念中曾跟智叔一起行山跑步，在IG分享一張智叔在陽光普照下跑步的背影相，並寫上「感恩路上曾經遇上，願你安息主懷﹗永遠懷念！」同為舞台劇編劇兼導演的甄詠蓓也感慨萬分寫上「人生太短暫，太快了吧，親愛的智叔，仍未能接受你的離世，年多前還高高興興的一起過節，原來一別就是永遠，多懷念你的慈祥、厚實和善良。」甄詠蓓感激自己有幸曾跟智叔一起合作，相識之後便對智叔更加敬重，最後她祝願智叔安息，回到天父身旁，亦盼他的家人節哀。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！